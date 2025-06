Nem várt, akár százezres kiadás jön a magyar szülőknek 2025 nyarán: jobb, ha erre felkészülnek

A nyári táborok iránti kereslet idén is óriási: több mint ezer turnus már teljesen betelt, és a fennmaradó lehetőségek is rohamosan fogynak. A választék soha nem volt ennyire színes – a hagyományos sport- és nyelvi táborok mellett egyre népszerűbbek a mesterséges intelligenciával, TikTokkal vagy akár tőzsdei ismeretekkel foglalkozó turnusok. De vajon mennyibe kerül egy tábor, és hogyan változtak az árak az elmúlt évben?

A nyári szünet Magyarországon idén június 21-én kezdődik és tíz hétig tart, egészen augusztus végéig. Ez az időszak komoly kihívást jelent azoknak a szülőknek, akik óvodás vagy kisiskolás gyermeket nevelnek, hiszen sok családnak meg kell oldania, hogy a munka mellett megfelelő elfoglaltságot találjon a gyerekek számára. Az iskolai év fáradalmai után a gyerekeknek pihenésre és változatos élményekre van szükségük, azonban a szülők számára ez gyakran logisztikai és anyagi megterhelést is jelent. A nyári táborok ebben nyújthatnak segítséget, hiszen nemcsak felügyeletet biztosítanak, hanem értékes programokat és élményeket is kínálnak. A kérdés csak az, hogy milyen táborokat válasszunk, és mennyibe kerülnek az egyes lehetőségek.

Az idei nyári táborokra óriási az érdeklődés: már csak kicsivel több mint 700 táborturnus közül választhatnak a szülők, de van, amelyikben csupán néhány szabad hely maradt. A Táborfigyelő adatai szerint több mint ezer turnust már el kellett távolítani a kínálatból, mert teljesen beteltek.

Érdemes tehát mielőbb dönteni, hiszen június 21-én kezdődik a tíz hét hosszúságú vakáció - mondta el a Pénzcentrumnak Tóth Béla, ügyvezető, majd hozzátette:

A legnépszerűbb táborok továbbra is a sporttáborok, amelyeket az idegen nyelvi, főként angol nyelvű táborok követnek, majd a technológiai és informatikai táborok állnak a népszerűségi lista élén. Ezen kívül jelentős az érdeklődés a katonai készségfejlesztő és kalandtáborok iránt is. Az idei kínálatban ráadásul számos különleges, meghökkentő és extrémnek minősíthető tábor is szerepel, így például mesterséges intelligencia, rúdfitnesz, TikTok-tábor, bróker- és tőzsdecápa-képzés, gyermek-kutyakommunikációs tanfolyam, valamint az olasz Juventus labdarúgóklub magyarországi tábora. Emellett foglalható robotika-, drón-, quados-, és kalandtábor, de a varázsló- és honfoglaló sámántábor is egyre népszerűbb. Gyakorlatilag nincs olyan téma, amelyre ne lehetne vakációs lehetőséget találni.

Zsebbenyúlós lesz az idei nyár

A táborok árkategóriája széles skálán mozog. A napközis táborok esetében az idei átlagár 57 ezer forint, míg az ottalvós táboroknál ez az összeg 92 ezer forint. Természetesen akadnak jelentős eltérések: például egy velencei kalandtábor teljes ellátással 52 ezer forintba kerül, míg

egy vitorlástábor ára közel 300 ezer forint is lehet.

A szakértők azt javasolják, hogy ne csupán az ár alapján döntsünk, hanem az ár-érték arányt is vegyük figyelembe – egy tábor értékét az élmények és impulzusok gazdagsága határozza meg, amelyek meghatározzák a gyermek vakációs élményét.

Felmerül a kérdés, hogy vajon vidéken olcsóbbak-e a táborok, mint Budapesten. A szakember szerint bár lehetnek eltérések, ezek általában nem jelentősek. Egy jó tábor ma már rendkívül pörgős és programokkal teli kell legyen ahhoz, hogy versenyezni tudjon a mobiltelefonok és számítógépek világával, éppen ezért a vidéki és fővárosi táborok árai is hasonlóan alakulnak, legfeljebb 10 százalékos különbségekkel.

Az árak tavalyhoz képest nagyjából 10 százalékkal emelkedtek.

A szakember szerint ennek elsődleges oka, hogy a táboroztatók költségei – például a gyermekétkeztetés, a helyszínbérlés, valamint a múzeumi, strand- és játszóházi belépők díjai – jelentősen nőttek. A táborok szervezői arra törekedtek, hogy egy olyan arany középutat találjanak, amely mellett fenntartható módon tudnak működni, de a szülők számára is megfizethetők maradnak a táborok.