Kiderült, kiktől vásárolhatunk Budapest új csúcspiacán: elképesztő a lista

Mint arról beszámoltunk nemrég, a történelmi Corvin Áruház első emeletén nyílik meg idén a Time Out Market Budapest, és ezzel új szintre emeli a város gasztronómiai és kulturális élményvilágát. Az egyedi koncepció arra vállalkozik, hogy egy fedél alatt vonultassa fel Budapest és a környező régiók legjavát: a hazai szakácsok és vendéglátók, az izgalmas italok és a színes kulturális programok gondosan válogatott elegye különleges, ugyanakkor közvetlen hangulatú találkozási pontot teremt a megújuló Blaha Lujza téren.

Közel 2500 négyzetméteren, tizenegy díjnyertes és feltörekvő helyi vendéglátó nyújt majd ízelítőt a konyhaművészetéből. Három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely áll a vendégek rendelkezésére, a közösségi asztalok, a nyitott konyhák és az igényes térkialakítás pedig olyan légkört teremt, ahol a családdal, barátokkal vagy akár egyedül érkezők is otthon érezhetik magukat. A Time Out Marketen a válogatott étel- és italkínálat mellett egész évben vibráló kulturális programok érhetők el, ezzel biztosítva a mindenki számára hozzáférhető és megfizethető élményt.

A koncepció a világ első, szakértők által összeállított gasztronómiai és kulturális piactere, amely a város legjobbjait gyűjti egy fedél alá. 2014-ben egy történelmi vásárcsarnokból alakult ki az első Time Out Market Lisszabonban, azóta pedig világszerte tizenegy városban működik – többek között New Yorkban, Montréalban, Dubajban, Barcelonában, Fokvárosban és Oszakában – mindig a helyi értékekre építve. A budapesti egység az első, amely Közép- és Kelet-Európában nyílik meg. A lisszaboni marketet mi is megnéztük, a videós összeállításunkat megnézheted:

A Time Out Market Budapest a renovált Corvin Palace első emeletén kapott helyet, a város Palotanegyedében. Az eredetileg 1926-ban megnyílt épület teljes felújításon esett át 2021 és 2023 tavasza között, ötvözve történelmi báját a modern szabványokkal.

A helyi kedvencek és a feltörekvő tehetségek egyaránt képviseltetik magukat a Time Out Market Budapest első négy kiváló séfjei és étteremtulajdonosai között, akiket ma mutattak be a közönségnek.

Anyukám Mondta

Az encsi Anyukám Mondta immár harminc éve meghatározó szereplője a hazai gasztronómiának, most először pedig Budapesten is állandó otthonra talált, méghozzá a Time Out Marketben. A Dudás testvérek, Szabolcs és Szilárd, éttermükben az olasz konyha ízeit a magyar vendégszeretet melegével ötvözik. A Margherita DOP pizzától a pármai sonkás, burratás focacciáig minden fogás mögött gondosan válogatott alapanyagok, házi készítésű pizzatészták és egy különleges családi történet áll.

Pingrumba

A Pingrumba csapata utazásaikból merít inspirációt. Az étterem kiindulópontja a közel-keleti és észak-afrikai ízvilág volt, onnan továbbindulva pedig bejárták a Kaukázus vidékét, eljutottak Indiáig, és még azon is túl - Kairótól Kalkuttáig. A Time Out Marketen többek között olyan friss zöldségekből és minőségi húsokból készített grillezett fogásokat mutatnak be, amelyeket megoszthatnak és együtt élvezhetnek a vendégek. A menü a felfedezett ízek és hangulatok esszenciáját hozza el élénk fűszerekkel, Budapest egyik legkedveltebb hummuszával és sok grillen készült egészséges fogással, amik között a húsevők, a vegetáriánusok, a vegánok és más diétákat követők is hamar megtalálják majd kedvenceiket.

101 Bistro

Tajpej vibráló bisztró kultúrája ihlette a 101 Bistrót, amely merész, újhullámos tajvani ízeket hoz Budapest szívébe. Az étterem egyaránt merít a kínai, japán és a nyugati kulináris hagyományokból, miközben hű marad a tajvani szezonalitás és komplexitás filozófiájához. Igazán egyedivé teszi az éttermet ahogyan a globális ízeket magyar alapanyagok felhasználásával értelmezi újra, minden ételt a helyi ízléshez igazítva, miközben megőrzi autentikus szellemét. Az étterem a Time Out Marketre a „101 Bistro Kedvencek” menüjét hozza el, amely olyan kedvelt signature ételekre épül, mint a fűszeres Szecsuáni Spenót és a puha Shoupa Csirke, amelyek régóta a vendégek kedvencei.

Szaletly

A vendéglő hitvallása a gasztronómiai hagyományok tiszteletére épül. Bernát Dániel séf gondosan megalkotott fogásai közül elérhetők lesznek olyan közönségkedvencek, mint a rakott krumpli, a mákos guba vagy a gulyásleves. A klasszikus, otthonról hozott ízek szezonális és minőségi alapanyagokkal, modern megközelítéssel kerülnek a tányérokra.

Dreher Tanksör

A Dreher név szorosan kötődik a magyar sörkultúrához. Több mint 170 évnyi sörfőző hagyománnyal a Dreher mindig a minőségre és az innovációra törekedett. A Marketre látogatók friss, pasztőrözés nélküli sört kóstolhatnak, amely tele van karakterrel, és ami egyszerre idézi meg a hagyományt és Dreher Antal úttörő szellemét, aki a 19. században hozott új színt a magyar sörgyártásba.