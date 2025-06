Exkluzív! Kiderült, mikor nyit Budapest új csúcspiaca

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Time Out Market Budapest hivatalosan is bejelentette, hogy tavasz helyett várhatóan 2025 őszén nyitja meg kapuit a Blaha Lujza téri Corvin Palace-ban. A világ számos nagyvárosában már jelen lévő Time Out Market koncepciója most először érkezik Kelet-Közép-Európába.

Címlapkép: Getty Images

