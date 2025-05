Komoly állatvédelmi szigorítás készül Magyarországon: súlyos bírság, börtön is járhat az elkövetőknek

Élő állatokkal történő koldulás, nyereményként kínált állatok és tömegesen, túl fiatalon elválasztott kölykök szállítása is tilos lenne egy új törvénymódosítás szerint. A javaslat szigorítaná az állatvédelmi és büntetőjogi szabályokat, akár többéves szabadságvesztést is kilátásba helyezve.

Az állatok védelmének erősítése érdekében törvénymódosítás készül, amely szabálysértéssé nyilvánítaná, ha valaki élő állattal koldul. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos javaslata a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 185. paragrafusát módosítaná: a jelenleg gyermek jelenlétében történő koldulást tiltó rendelkezést kiterjesztené élő állatokra is. Az ilyen esetekben a pénzbírság legalacsonyabb összege százezer forint lenne.

További szigorítások is szerepelnek az indítványban. A 1998. évi XVIII. törvény módosításával teljes mértékben megtiltanák, hogy élő állatot nyereményként kínáljanak bármilyen játék vagy promóció keretében. A Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) állatkínzásra vonatkozó része is szigorodna: ha az állatkínzás állatmenhelyen vagy gyepmesteri telepen történik, az súlyosbító körülménynek számítana, és akár három évig terjedő börtönbüntetést is vonhat maga után. Tíz vagy több állat kínzása esetén a büntetési tétel egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehetne.

Új tényállásként bekerülne a jogszabályba, hogy vétséget követ el az, aki öt vagy több, az anyjától jogszabályban meghatározott életkor előtt elválasztott kölyköt kereskedelmi céllal az országba behoz, kivisz, vagy azon átszállít. Ez akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne.