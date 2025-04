Nosztalgiázhatunk egy nagyot a tavaszi szünetben: nem mindennapi meglepetés lesz Budapesten

A budapesti Gyermekvasút a húsvéti hétvégén is várja a kirándulókat, a vonatok 40-50 percenként indulnak a végállomásokról, és a tavaszi szünetben nosztalgiajáratok is közlekednek - közölte a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatósága szombaton.

A tájékoztatás szerint a Budai-hegység legnépszerűbb kirándulóhelyei könnyen elérhetőek a Gyermekvasút állomásaitól, és a tavaszias kirándulóidőben már megjelennek a szerelvényekben a kedvelt kilátókocsik is. Budapestre kiváló panoráma nyílik a vasútvonalhoz közeli kilátókból: a Szépjuhászné állomástól a Makovecz Imre- és a Kaán Károly-kilátó, a Jánoshegytől pedig az Erzsébet-kilátó található félórányi sétára. A menetrend a Gyermekvasút honlapján természetesen elérhető.

Mint írják, áprilisban munkanapokon a vonatok Hűvösvölgyből 9:10 és 16:10 között, Széchenyihegyről pedig 10:03 és 17:03 között már óránként indulnak. A hétvégi menetrend szerint - a megnövekedett kirándulóforgalomra tekintettel - a hagyományos személyvonatok 40-50 percenként közlekednek, késő délután pedig Hűvösvölgyből 17 órakor, Széchenyihegyről 18:15-kor is indul vonat.

A tavaszi szünetben a kisvasútbarátok örömére többféle nosztalgiajármű is forgalomba áll, így áprilisban minden hétvégén közlekedik a gőzös, de húsvétvasárnap és húsvéthétfőn délutánonként lehet utazni a lillafüredi motorvonattal is, szerdán és pénteken pedig a zöld C50-es kismozdony is útra kell nosztalgiavonatával - olvasható a közleményben.

