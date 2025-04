Itt a májusi kínálat: nem fogunk unatkozni, horrorfilmek, sorozatok várnak a SkyShowtime-on

A SkyShowtime úgy döntött, hogy 2025 tavasza a rettegés évszaka lesz, magyarul egy rakás horrorfilmmel, illetve -sorozattal örvendeztették meg nézőiket ebben a hónapban. Sőt, még ezt követően is érkezik a streaming szolgáltató kínálatába néhány hidegrázós élmény, ahogy az egy sajtóközleményből kiderült. Mutatjuk, hogy miről is van szó!

Már rögtön április elején érkezett a SkyShowtime kínálatába néhány horror, így például a Hang nélkül, amiben Emily Blunt és a családja próbálnak a lehető legnagyobb csendben átvészelni egy szörnyinváziót. Vagy itt van még a Kampózkéz, Jordan Peele nem éppen hétköznapi rekamek-je, a Nicolas Cage nevével fémjelzett Szörnyszülők, a Sweetheart, amiben egy hajótöröttet zaklat valamiféle rémség egy lakatlan szigeten, és a Szádra ne vedd, amiben James McAvoy alakít nagyot egy rendkívül nyugtalanító fickó szerepében.

Április közepén, vagyis most érkezett meg a SkyShowtime-ra a Mosolyogj 2., amin bizony nem fogunk nevezni, valamint A túlvilág titka, amiben egy halálból visszatér fiatal lány kezd el furcsán viselkedni. Egy hét múlva pedig érkezik a The Beast Within, a farkasemberes film, amiben egy férfi a benne szunnyadó szörnyeteg ellen küzd.

Májusban aztán igazi csemegékre számíthatnak a nézők. Május 1-én jön egy nagy klasszikus, méghozzá az 1982-es A Dolog John Carpentertől, valamint ugyanezen a napon a David Cronenberg rendezésében készült Videodrome, ezek majd jól meghozzák a testhorrorok rajongóinak étvágyát. Ezeket követi május 8-án A mosolygós gyilkos című sorozat, ami nem annyira horror, hanem inkább krimi, amiben egy nő kénytelen szembenézni a sorozatgyilkos apja tetteinek a következményeivel.

Végül pedig május 9-én exkluzív streamingpremier lesz a SkyShowtime-on a Cuckoo című horror. Ebben a főszereplő Hunter Schafer Németországba költözik, hogy segítsen a családjának beüzemelni egy hotelt, de itt aztán nagyon fura dolgok történnek vele. Ez egy igazi agybomlasztó film a Neontól, ahol a Longlegs és egyéb eszement alkotások is megszülettek.