Legendás kaparós sorsjegy tarolja le ismét Magyarországot: óriási pénzt lehet vele nyerni

Két évvel az első debütálása után még több nyereménnyel és magasabb főnyereménnyel jelenik meg a Szerencsejáték Zrt. népszerű Milliomos Klub sorsjegye. Nevéhez hűen ennél a kaparósnál az átlagosnál több játékos válhat milliomossá: a kibocsátott sorozatból több mint 450 olyan példány kerül forgalomba, amivel 1 milliós vagy ennél magasabb nyeremény érhető el. A termék prémium kivitelét nemcsak a dizájnja, hanem a kihajtható formátum is erősíti.

A sorsjegyet kedvelő játékosok körében népszerű Milliomos Klub exkluzív megjelenése tükrözi a felső tízezer világára jellemző eleganciát és fényűzést. A 2023 után most visszatérő terméket a nemzeti lottótársaság még jobb nyerési eséllyel, dizájnban is felfrissítve kínálja játékosai számára. A főnyeremény több mint a duplájára nőtt: míg korábban 85 millió forint volt, most 2 szerencsés játékos akár egyenként 175 millió forinttal lehet gazdagabb. Emellett számos 5 millió forintos, és többszáz 1 millió forintos nyeremény érhető el.

A Szerencsejáték Zrt stratégiai igazgatója dr. Uszkay-Boiskó Sándor kiemelte: „egy két évvel ezelőtti sztárterméket frissítettünk most fel úgy, hogy közben a tétet, azaz a megnyerhető legnagyobb nyeremény összegét is megemeltük, ráadásul közel félszáz milliomost avathat csupán ez a sorsjegy. A Milliomos Klub az egyik legelegánsabb sorsjegyünk, mely nemcsak vonzó kivitele, hanem a játék izgalma miatt is népszerű volt a játékosaink körében.”

A kihajtható sorsjegy a két belső oldalán 5+1 különböző játékot kínál. Az első játékban koordináták szerint kell kaparni, három egyforma szimbólum megtalálása esetén az ezekhez tartozó nyereményt kapja meg a játékos. Hosszabb játékélményt kínál az ötödik játék, melyben betűket kell lekaparni, és ha ezáltal a játékos egy sorban egy teljes szót felfed, az ahhoz tartozó összeget nyeri meg. Nem maradtak ki azon hagyományos játékok sem, amelyekben három azonos összeg, egy vonalban elhelyezkedő, egyező szimbólumok, vagy egy pénzköteg szimbólum hoz szerencsét, a bónuszjáték pedig akkor gyarapítja a nyereményt, ha a két szám egyike vagy akár mindkettő nagyobb 13-nál - áll a vállalat közleményében.

A Milliomos Klub sorsjegy 2025. március 7-étől kapható, 3 500 Ft-os áron. További információk a Szerencsejáték Zrt. weboldalán olvashatók.