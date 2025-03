Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk március folyamán: itt lesz látható a márciusi napfogyatkozás

A márciusi hónap igencsak gazdag lesz a látványos égi jelenségekben. A hónap főszereplői egyértelműen a Vénusz és a Merkúr lesznek majd, valamint a Hold és a Nap - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja. Mindkét bolygó látványos sarlóalakzatát megfigyelhetjük az esti égbolton. Emellett nem szabad megfeledkeznünk a hónap végi részleges napfogyatkozásról sem!

A főbb eseményeket később részletesen is felsoroljunk, de nagy vonalakban az alábbi égi jelenségek lesznek izgalmasak amatőr és profi csillagászok számára ebben a hónapban. Március 5-én megfigyelhetjük a Fiastyúk és a holdsarló gyönyörű, szabad szemes együttállását. Március 7-én a Merkúr eléri dichotómiáját valamint az év legjobb esti láthatóságát, majd egy nappal később legnagyobb keleti kitérését. Március 8-án látványos, szabad szemmel is látható paralelogramma-alakzatba rendeződik az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor, valamint a Mars és a Hold. Utóbbi kettő szorosan együtt áll március 9-én hajnalban.

Március 11-én együtt áll a vénuszsarló a merkúrsarlóval. Március 15-én utoljára figyelhetjük meg jó minőségben a Vénusz sarlóját az esti égbolton.

Március 29-én részleges napfogyatkozás lesz látható déltájban!

Március 30-án az esti égen rendkívül vékony, mindössze 30 órás holdsarlót figyelhetünk meg. A felsorolás szerint a tavasz első hónapjában érdemes figyelemmel követni a csillagos, vagy éppen napos égboltot! A Svánhegyi Csillagvizsgáló részletesen is leírja, melyik nap miért érdemes az égre nézni:

Márciusi égi jelenségek részletesen

Március 4. - A Hold elfedi a Kos csillagkép 47 Ari jelölésű csillagát. Az 5,8 magnitúdós látszó fényességű csillag 18:34-kor lép be a Hold mögé annak sötét oldalán, a horizont felett 48 fokos magasságban, majd szűk egy óra múlva, 19:27-kor megjelenik a világos oldalon, a horizont felett 39 fokkal. Ezenkívül együtt áll az Uránusz és a 29%-osra dagadt holdsarló. A közelség este 10 órakor következik be, a horizont felett 15 fokkal, a délnyugati égen, amikor is a két égitest 5,2 fokos távolságba ér egymástól.

Március 5. - A Vénusz sarlójának 11%-os kifli alakja gyönyörű látványt nyújt egy binokulár lencséjén keresztül. 18:20-kor a nyugati horizont felett látszik majd az 51"-es látszó átmérőjű, -4,5 magnitúdós égitest, a horizont felett 17,5 fokkal. Valamint a 39%-os holdsarló megközelíti a Fiastyúkot, mégpedig 2,1 fokos távolságra. Mindez este 18:45-kor következik be, a horizont felett 55 fokos magasságban. Kifejezetten látványos, szabad szemes együttállásról van szó, így a megfigyelést mindenkinek jó szívvel ajánljuk.

Március 6. - Este 19:00-kor a félhold a Jupiter fölé ér, attól 6,4 fokos távolságban. A fényes bolygó a horizont felett 59 fokos magasságban látszik majd a közelség pillanatában, így egyszerűen és emellett szabad szemmel is megfigyelhető akár egy jó irányba néző ablakból is.

Március 7. - Naprendszerünk legbelső bolygója, a Merkúr eléri dichotómiáját, vagyis 50%-os fázisát. Este 18:10-kor a 48% fázisú 7,2"-es látszó átmérőjű bolygó -0,4 magnitúdós látszó fényességgel pompázik majd a polgári szürkület végén, a nyugati horizont felett 11 fokkal.

Március 8. - A Merkúr eléri legnagyobb keleti kitérését 18,2 fokra a Naptól, így ekkor van a legnagyobb esélyünk este megfigyelni. Mint legbelső bolygó, a Merkúr mindig nagyon közel látszik a Naphoz, és ez nehezíti az észlelhetőségét. Éppen ezért érdemes a napnyugta után még a szürkületben, 18:12 körül elcsípni, mert akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy meglássuk.

Látványos paralelogramma-alakzatba rendeződik a Hold, a Mars, a Castor és a Pollux este 19:00-kor, a horizont felett 65 fokkal.

A 47 Gem jelölésű csillag belép a 73%-os holdsarló sötét oldalán, 47 fokos magasságban este 23:04-kor.

Március 9. - A Mars és a Hold szoros együttállásba kerül hajnali 3:02-kor az északnyugati horizont felett 9 fokkal. A két égitest mindössze 36'-es távolságban lesz egymástól, így közelségük szabad szemmel is igen látványos. Ezenkívül bekövetkezik az Omega2 Cnc jelű csillag fedése. A 6,3 magnitúdós látszó fényességű csillag 19:00-kor lép be a 81%-os fázisú Hold sötét oldalán, annak északi pólusánál, a horizont felett 61 fokkal.

Ugyancsak március 9-én a Vénusz sarlója együtt áll a HD 1663 jelű csillaggal a nyugati horizont felett 6 fokkal, a sötét égen. A közelség pillanatában, 19:10-kor a 6,6 magnitúdós látszó fényességű csillag mindössze 3,6'-re (a vénuszsarló átmérőjének négyszeresére) lesz az Esthajnalcsillagtól. A megfigyeléshez mindenképpen használjunk távcsövet vagy binokulárt! - ajánlják.

Március 10. - A 89%-os fázisú Hold együtt áll a Praesepe (M44, Jászol) nevű nyílthalmazzal. A két objektum 19:00-kor 3,5 fokra közelíti meg egymást a horizont felett 50 fokos magasságban. A megfigyeléshez érdemes binokulárt használni, hiszen a Hold vakító fénye mellett a nyílthalmaz nem látszik szabad szemmel.

Március 11. - Két sarló, mégpedig a Vénuszé és a Merkúré, együtt áll a nyugati horizont felett ~12 fokkal este 18:15-kor. Mindenkit biztatunk az észlelésre akár szabad szemmel, akár binokulárral, ugyanis a párost ezután már leginkább a hajnali égen figyelhetjük majd meg este helyett.

Március 12. - Hajnali 4:30-kor együtt áll az Oroszlán csillagkép Regulusa a Holddal a nyugati horizont felett 9 fokos magasságban. A két égitest 2,9 fokos távolságba ér egymástól a közelség pillanatában. Ezenkívül este 20:07-kor oppozícióba, avagy szembenállásba kerül a nyolcadikként felfedezett kisbolygó, a 9,6 magnitúdós látszó fényességű Flora az Oroszlán csillagképben. A megfigyelés észlelési tapasztalatot és távcsövet egyaránt igényel.

Március 14-én teljes holdfogyatkozást figyelhetnek meg azok a szerencsések, akik Amerikában vagy Nyugat-Európában tartózkodnak. Magyarországról sajnos nem figyelhető meg a jelenség, csak egy átlagos, minden hónapban látható telihold.

Március 15. - Megfigyelhetjük a Merkúr sarlóját este 18:21-kor. A 9,2"-es látszó átmérőjű, 16%-os fázisú, 1,3 magnitúdós látszó fényességű bolygót a nyugati horizont felett 8 fokos magasságban találhatjuk meg a polgári szürkület kezdetén. Ugyanekkor a Vénusz sarlóját is megfigyelhetjük, a Merkúrral egy magasságban, attól 5,8 fokos távolságban. Ezután a Merkúrt és a Vénuszt két-három hét múlva este helyett a hajnali égen láthatjuk majd viszont.

Március 15-én továbbá szorosan együtt áll a Mars és az 57 Gem nevű csillag. Este 22:00-kor a bolygó és az 5,0 magnitúdós csillag mindössze 8'-re lesz egymástól, a horizont felett 54 fokkal.

Március 16. - A Szűz csillagkép Spica csillaga 0,7 fokos távolságba ér a 94%-os, tehát már csökkenő fázisú Holdtól holdkeltekor. Az együttállást 21:30-kor érdemes megfigyelni, amikor már a délkeleti horizont felett 10 fokkal lesznek láthatóak, de kicsit már távolabb, 1,2 fokkal egymástól.

Március 20-án bekövetkezik a tavaszi nap-éj egyenlőség 10:01-kor, és kezdetét veszi a csillagászati tavasz.

Március 20. - Hold igen látványos pozíciót vesz fel a déli égbolton, mégpedig belép a Skorpió csillagkép ollói közé. 2:48-kor belép mögé a 2,9 magnitúdós látszó fényességű pí Sco jelülésű csillag a világos oldalon, majd 3:48-kor előbukkan a sötét oldalon.

Március 23. - Alsó együttállásba kerül a Vénusz 2:08-kor. A hajnali égen, a polgári szürkület kezdetén, 5:09-kor megfigyelhetjük a keleti horizont felett 2 fokkal. Az alsó együttállás különleges helyzetet jelöl, amikor egy adott belső bolygó éppen a Nap és a Föld között helyezkedik el, a két égitest által meghatározott egyenesen.

Március 24. - Bekövetkezik a tizennyolcadikként felfedezett Melpomene kisbolygó oppozíciója. Mivel az égitest halvány, 10,1 magnitúdós látszó fényességű, a megfigyelése mindenképpen távcsövet igényel.

Március 25. - Szoros együttállásba kerül az Uránusz és a HD 21335 jelű csillag. Az 5,8 magnitúdós látszó fényességű bolygót és a 6,6 magnitúdós csillagot egymáshoz közel este 19:10-kor láthatjuk a nyugati horizont felett 32 fokkal, amikor is a két égitest 10,8'-re lesz egymástól.

Március 27. - Hajnali 5:00-kor 7%-osnak látszik a Hold sarlója a polgári szürkület kezdetén, a horizont felett 1,5 fokkal. A megfigyelés ekkor igencsak nehézkes, így haladóknak ajánlott.

Március 29-én részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg!

A Hold 11:51-kor „harap bele” a Napba, majd a részleges fogyatkozás 12:21-kor eléri maximumát, és 12:50-kor megtörténik a kilépés. Bár ennek látványossága nem fogható egy teljes, avagy nagyobb fázisú napfogyatkozáséhoz, mindenképpen érdekes lehet megfigyelni egy napfóliával ellátott, kifejezetten erre a célra felkészített távcsővel vagy binokulárral, de az éles szeműek szintén napfóliával szabad szemmel is láthatják majd a kis beharapást a napkorongba a fogyatkozás maximumakor - írják.

Március 30. - Gyönyörű, 30 óra 44 perces, 2%-os holdsarlót figyelhetünk meg a nyugati égen este 19:42-kor, a polgári szürkület végén, 11 fokos horizont feletti magasságban.

Március 31. - A Vénuszt immáron a hajnali égen láthatjuk: 5:54-kor már feltűnik a hajnali égen a -4,2 magnitúdós látszó fényességű planéta.