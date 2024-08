Ezek az ország legjobb állatbarát kávézói: ide vihetjük magunkkal akár még a macskát is kikapcsolódni

Kávézókban, éttermekben is egyre gyakrabban találkozhatunk már házi kedvencekkel Magyarországon. A vendéglátóhelyek egyre inkább felismerik, hogy az állatbarát hozzáállás milyen előnyökkel járhat. A HelloVidék olyan vidéki vendéglátósokkal beszélgetett, akik már évek óta fogadják a négylábú vendégeket, és megtudták, hogy milyen tapasztalatokat szereztek.

Magyarországon egyre inkább tapasztalható az a tendencia, hogy az emberek családtagként tekintenek háziállataikra, és igyekeznek őket mindenhová magukkal vinni, legyen szó akár utazásról, akár vendéglátóhelyek látogatásáról. Míg külföldön számos pozitív példa található az állatbarát vendéglátásra, addig hazánkban is fokozatosan terjed az a szokás, hogy kedvenceinkkel együtt élvezzük a kávézást, étkezést vagy egyéb vendéglátói szolgáltatásokat. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban felkerestünk vidéki állatbarát vendéglátóegységeket, hogy első kézből számoljunk be tapasztalataikról, hogyan fogadják a négylábú vendégeket, és hogy mi a véleménye azoknak a vendégeknek, akik nem állattal érkeznek.

A szolnoki T-SUN Yacht Club nevében, Baranyó Bálint ügyvezető például arról számolt be, hogy náluk külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kutyás vendégek és kedvenceik is kényelmesen érezzék magukat. Vendégeiket vízzel és klimatizált helyiséggel várják, valamint a kutyusokat egy külön térrel, ahol az emberektől elszeparálva hűsölhetnek és várakozhatnak, amíg a gazdi étkezik. Ha a négylábú nem zavarja a többi vendéget, és a gazdi is ragaszkodik hozzá, nyugodtan lehet az asztalnál is. Nagyon kedves és jó vendégkörük van, eddig nem volt panasz a kutyákra. Az etikett egyszerű: nem szeretik, ha a kutyusok koszosan vagy rendezetlenül térnek be a vendégtérbe, illetve, ha nem viselkednek jól, vagy nincsenek felügyelet alatt. Általában nincs probléma a kutyákkal.

Családjuk és baráti társaságuk is nagyon kutyabarát, nekik is van két kutyájuk, ezért is gondolták fontosnak, hogy vendégeiknek is megadják ezt a lehetőséget. A bejárati ajtón és a weboldalon is feltüntették, hogy kutyabarát helyet üzemeltetnek. Sokan kifejezetten azért látogatnak el hozzájuk, mert tudják, hogy vihetik magukkal kis kedvenceiket is. Legutóbb egy esküvőn is volt egy kutyus a násznép között, mert a gazdik szerették volna, ha ő is jelen van a nagy napon.

Az arlói Peppers Inn nevében, Dulai-Kőszegi Zsuzsa pedig kiemelte, hogy bár sok magyar vendéglátóhely nem szívesen, vagy vonakodva fogadja a kutyákat, náluk a kutyás vendégek meleg fogadtatásban részesülnek. A vendégeik tudják, hogy magukkal vihetik állataikat, és ez szájhagyomány útján terjed.

Nincsenek különleges szolgáltatásaik, de a vendégek kimehetnek a teraszra és az étterembe is betérhetnek kutyáikkal. Éttermük nem nagy, a benti részen négy asztaluk van, de a kutyák nyugodtan bemehetnek, különösen a nyári melegben, mert a hideg kőpadló kellemes számukra. Sok túrázó látogat el hozzájuk kutyával, és mindig adnak nekik vizet. Szeretik a kutyákat, simogatják őket, és a gazdik is örülnek, hogy kutyabarát helyen vannak, ahol nem kell feszengeniük.

Nincsenek szigorú szabályaik, mert eddig nem volt olyan eset, ami miatt szükség lett volna rájuk. Nem volt még probléma koszos, agresszív vagy ugató kutyákkal, így nem kellett külön szabályokat bevezetniük. Remélik, hogy ez a jövőben is így marad. Rendszeresen posztolnak képeket a Facebookra a "Mai nap legjóképűbb vendége" rovatban, ahol gyakran szerepelnek kutyák. A gazdik mindig örömmel nézik vissza kedvenceikről készült fotókat.

A Facebook-oldalukon és a Google-ben is megtalálhatók a nyitvatartással és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, bár ott nincs külön feltüntetve, hogy kutyabarát helyet üzemeltetnek. Az emberek azonban tudják, hogy magukkal vihetik állataikat, mert kisvárosban és kis faluban élnek, ahol gyorsan terjednek az ilyen hírek.

A révfülöpi Gomba Étterem és Pizzéria, valamint a Bisztro 71 éttermek vezetője, Fülöp Zoltán is megosztotta tapasztalatait. Elmondta, hogy hosszú évek óta sikeresen működnek állatbarát helyekként, ahol a kutyás vendégek igényeit is figyelembe veszik.

Vendéglátó egységeikben külön kutyatálakat biztosítanak, amelyekbe mindig friss vizet töltenek négylábú vendégeiknek.

Szeretetteljes szavakkal és simogatással is igyekeznek kedveskedni nekik. Hosszú évek óta működnek állatbarát vendéglátóegységként. Tapasztalataik szerint a legtöbb vendég, aki kutyával érkezik, jól nevelt állattal megy, így nincs szükség külön szabályokra. Természetesen a kutyák nem mehetnek be a konyhába, de a vendégtérben szabadon mozoghatnak. Általában a kutyák az asztal mellett fekszenek le, vagy a gazdi ölében pihennek, és békésen viselkednek, amíg a vendégek étkeznek.

Azok a vendégeik is örülnek a kutyás vendégeknek, akik nem viszik magukkal állataikat. Eddig nem érkezett panasz ezzel kapcsolatban és nem volt negatív tapasztalatuk az állatok jelenlétével kapcsolatban. Jól látható helyen, a bejáratnál is fel van tüntetve, hogy kutyabarát helyként működnek, így a vendégek tudják, hogy nyugodtan vihetik a kutyusaikat. Az információ szájhagyomány útján is terjed, de igyekeznek minden vendéget tájékoztatni arról, hogy nyugodtan vihetik magukkal kedvenceiket.

Az Egerszalóki Thermal Park Hotel üzemeltetője Bartha-Tóth Szilvia elmondta, hogy a szálloda kezdettől fogva kutyabarát helyként működik. Korábban csak az apartmanokba engedték be a kutyákat, de az évek során ez megváltozott. Ma már a kutyák szívesen látott vendégek a szálloda több részén is.

A szobákban külön kutyaszolgáltatásokat kínálnak, mint például tál, jutalomfalat, alátét, pléd és kakizsák. Az étteremben, mind a kinti, mind a benti részen szabadon közlekedhetnek, a kutyás asztalok inkább a széleken találhatók, ahol itatótál is rendelkezésre áll a négylábú vendégek számára. Bár néha előfordul, hogy a vendégeknek nem tetszik a kutyák jelenléte, általában nem szólnak érte.

A wellness részlegbe a kutyák nem mehetnek be, de a kinti napozóágyak mellett tartózkodhatnak. A segítőkutyák bárhova bemehetnek a szálloda területén. Nincs megszabva, hogy mekkora kutya mehet, így minden méretű kutyát szívesen fogadnak.

A szállodában egy kis kutyajátszótér is található agility elemekkel, valamint egy hatalmas udvar, ahol a kutyák szabadon játszhatnak. Kihívás, hogy elfogadtassák a kutyabarát hozzáállást a többi vendéggel. A szabályok között szerepel, hogy a harapós kutyákon szájkosárnak kell lennie, a kutyapiszkot össze kell szedni, és lehetőleg ne engedjék el az állatokat.

Évente több száz kutya fordul meg náluk, ami jól mutatja a kutyabarát szolgáltatások népszerűségét.

Más állatbarát vendéglátóhelyek is egyedi megközelítést alkalmaznak, mint a szombathelyi Chaos Cat Coffee, amely egy cicás kávézó, hazánkban az 5. Itt külön szabályokat állítottak fel a cicák jóléte érdekében, ahogyan azt a tulajdonosok, a szombathelyi házaspár is részletezte.

Ők egy cica kávézót üzemeltetnek, ahol hat cicájuk várja a látogatókat. Más állatokat nem szabad bevinni, mivel cicáik speciális oltásokat kapnak és más állatokkal való találkozás esetén ezeket az oltásokat meg kellene ismételni. Ezért csak kétlábú vendégeiket várják, legyenek azok cicások, állatbarátok, vagy olyanok, akik szeretnének cicákkal időt tölteni egy finom sütemény és kávé mellett, dorombolás kíséretében.

Van egy házirendjük, amelyet a férjével együtt állítottak össze, és szerintük teljesen érthető pontokat tartalmaz: a vendégek a cicákat nem etethetik, nem hangoskodhatnak, nem kiabálhatnak, és nem emelgethetik, mert ha rosszul emelik meg őket, baj lehet. Tiszteletben kell tartani az állataikat, és kézfertőtlenítést is kérnek a vendégeiktől, hogy ne vigyenek be semmilyen fertőzést. Készítettek egy vicces videót is a férjével, hogy bemutassák, milyen kihívásokkal néznek szembe. Magyarországon öten vannak cicás kávézók, és mindannyian hasonló problémákkal küzdenek. A gyerekek viselkedése nagyban függ a szülőktől.

Előfordul, hogy valaki kutyával akar betérni a kávézóba, legyen az egy kistestű vagy egy nagytestű kutya, de sajnos nem engedhetik be őket. Néha az emberek érdekes kérdéseket tesznek fel a cicákkal kapcsolatban, melyekre igyekeznek megfelelő válaszokat adni. Bár ezek a problémák kisebb százalékban fordulnak elő, folyamatos kihívásaik vannak. Két házi cicájuk van, akiket megmentettek és befogadtak a kávézóba, valamint négy nemes cicájuk tenyésztőtől. Ez egy kis családi vállalkozás, amelyben a házaspár és két kislányuk is részt vesz. Nincs alapítványuk, minden cica az övék, és családtagként kezelik őket.