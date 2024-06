Ide hordja a gyerekeket nyáron a magyar elit: egyre többen keresik fel ezeket a helyeket, vajon miért?

Idén nyáron is rengeteg gokartpálya várja a vendégeket – írja a Hellovidék.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is rengeteg gokartpálya várja a vendégeket. A pár perces száguldás azonban nem olcsó mulatság, egy 8 perces futamért akár 4 ezer forintot is elkérhetnek, bár a portál talált ennél olcsóbb helyeket is. A HelloVidék most annak járt utána, hogy hol mennyiért száguldozhatunk a legnépszerűbb vidéki pályákon.