Újabb sötét titok derült ki az albán pékségekről: komolyan ezt etetik meg a vásárlókkal?

Sűrű hét áll mögöttünk: a héten jelentették be az októberi inflációs adatokat, amik végre egyszámjegyűek lettek. Csütörtökön Gulyás Gergely a kormányinfó keretei között elmondta, hogy decemberre már 7 százalék körüli inflációra számít a kormány, miközben a bérmegállapodások is egyezség-közeli helyzetbe kerültek. Ráadásul a kiegészítő nyugdíjemelések is megérkeztek pénteken. Mindeközben pedig Gulyás Gergely azt is kikotyogta, hogy jövőhéten születhet döntés arról a javaslatról, amely segítené a magyar háztartásokat a karácsonyi időszakban. Ha pedig ez nem lett volna elég, a Pénzcentrum vlogjában, a Cashtagben utánajártunk annak, hogy mi is folyik az albán pékségekben, és tényleg ehető-e, amit ott kapunk. A heti összefoglalónkban, ahogyan hétről hétre mindig, most is összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit.

