Elhunyt a világbajnok magyar kajakos, mindössze 34 éves volt

Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.

A Bors információi szerint elhunyt Dudás Miki, a magyar világbajnok kajakozó. A korábbi élsportoló mindössze 34 éves volt. A lap annyit közölt, biztos forrásuk megerősítette a hírt, ám további részletek egyelőre nem ismertek.

A világbajnok 2021 elején jelentette be visszavonulását. A sportkarrier lezárása után több televíziós műsorban is rendszeresen feltűnt.

Egyelőre nem ismert, milyen körülmények között hunyt el. Dudás 2014-ben világbajnoki címet szerzett, ám két évvel később doppingvétség miatt került nehéz helyzetbe: szervezetében tiltott hormonkészítmény nyomait mutatták ki, amiért a Nemzeti Doppingellenes Szervezet 34 hónapra eltiltotta. 2018-ban visszatért az élsportba, az év Európa‑bajnokságán és világbajnokságán K4 500 méteren bronzérmet nyert, majd 2021-ben visszavonult. A sportkarrier lezárása után több kereskedelmi tévéműsorban is feltűnt, köztük a Sztárboxban.

Az elmúlt évben azonban egy családi tragédia miatt került a címlapokra: édesapja egy vita során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy idén februárban életét vesztette. A történtek mélyen megrázták a korábbi kajakost- írja a Blikk.



