Leesik az állad: minimum ekkora fizetés kell, ha hitelre akarsz ma lakást venni itthon

Az Eurostat adatai szerint 2015 és 2021 között több mint kétszeresére nőttek a magyarországi ingatlanárak. Igaz ugyan, hogy a szóban forgó időszakban a hazai átlagfizetések is jelentős mértékben emelkedtek, ugyanakkor ennek a jelentős részét elvitte az elmúlt két évben tomboló infláció. Hogyan is állunk tehát most? Mekkora önerővel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy egyáltalán a hitelfelvételre gondolhassunk, illetve mekkora jövedelem szükséges ahhoz, hogy hitelképesek legyünk? Az alábbiakban erre keressük a választ a főváros és a vármegyeszékhelyek vonatkozásában.

