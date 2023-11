Hihetetlen toborzás a Magyar Rendőrségnél: munka nélkül is 296 ezeret fizetnek mindenkinek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy arról már korábban beszámoltunk idén is rendkívüli toborzásba kezdtek a rendőrségnél, és a papír alapú jelentkezés mellett ebben az évben már az online jelentkezésre is lehetősége volt az érdeklődőknek. Október 20-ig lehetett jelentkezni a november 13-án induló közbiztonsági járőr, illetve határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzésekre a rendőrséghez. A 10 hónapos kiképzés alatt illetmény is jár a leendő rendőröknek, és ezeket illetően pontosan lehet tudni, hogy ki mennyit vihet haza.

A tavalyi éveben nyáron kerestek új járőr és határrendész kollégákat, idén azonban csak ősszel indult a kampány. Négy városban indítják el az oktatást, Budapesten, Miskolcon, Szegeden és Körmenden. A 10 hónapos képzés elvégzése után tiszthelyettesi beosztásba kerülhetnek a végzettek. A képzésen rendészeti szakirányú végzettségre tehetnek szert a hallgatók, és így válhatnak közbiztonsági rendőrjárőré, illetve határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőré képzés elvégzésével. Azonban a jelentkezésnek feltételei vannak, az alap elvárások között szerepel A legfrissebb hírek, időrendben ITT! magyar állampolgárság,

jelentkezési életkor: 18-55 év,

cselekvőképesség,

állandó bejelentett belföldi lakóhely,

büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak szolgálati viszony létesítése előtti, valamint szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,

közép- vagy emelt szintű érettségi,

egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság. Ez utóbbira még a cikkben részletesebben kitérünk, mert az alkalmassági vizsga elvégzése nem annyira magától értetődő, mint azt gondolnánk. Magáról a képzésről többek között kiderül, hogy a képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a Rendőrségnél töltött gyakorlatot is. A sikeres felvételt követően a képzés első 2 hónapjában munkaviszonyban áll a tanuló, majd a második hónap végén a Rendőrség „próbaidős” hivatásos állományába kerül kinevezésre. A 10 hónap időtartamú képzés sikeres elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szakterületén teljesíthet szolgálatot, vagy a bevetési egységek csapaterős feladatainak ellátásában vehet részt. Illetmény 2022-ben és 2023-ban De térjünk rá arra, ami talán mindenkit a legjobban izgat, a bérezésre. Ami jó hír, hogy már a képzés alatt jár a tanulóknak fizetés, és amint elvégzik emelnek a bérükön. Tavaly nyáron is toboroztak járőröket és határőröket, az akkor felajánlott juttatásokról szintén írtunk cikket. A tavalyi béreket összehasonlítottuk az ideiekkel. A következő táblázatban a meglévő adatok összehasonlítása látható. Az látható, hogy a közbiztonsági rendőrjárőr képzések terén mindenhol legalább 34%-al növeltek a tavalyi bérekhez képest. Ott növeltek a legtöbbet, ahol a legkevesebb a fizetés, tehát a megyei rendőr-főkapitányság állományában láthatjuk a legnagyobb mértékű növelést, nagyjából 43%-ot. A határrendész képzések terén is 40-43 százalékos emeléseket láthatunk. Ezen felül pedig az illetményalap összege 2022-ben és 2023-ban is bruttó 38 650 Ft. A megállapított illetményen felül bruttó 200 000 Ft/év cafeteria juttatásban részesülnek az állományban. Egyéb pótlékokban is részülnek a hallgatók, angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5798 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,

éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1 %-a,

a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

A képzés ideje alatt a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének anyagi támogatását, napi háromszori térítésmentes étkezést és

kollégiumi elhelyezést, valamint személyi táblagépet vagy laptopot biztosítunk.

lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönne,

szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés De ezeken felül még mindig hosszú a lista lés olyan extrák is járnak, mint üdülési támogatás, családalapítási támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, szociális támogatás (szociális, születési, beiskolázási, képzési, valamint temetési segély), egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás), folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év), rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata, hivatásosként csoportos élet- és balesetbiztosítás. Szóval jól látható, hogy a béreken felül rengeteg dolgot kínálnak, azonban ahhoz, hogy valaki járőr vagy határrendész lehessen először meg kell felelni az alkalmassági vizsgákon is. Alkalmassági vizsgák 1. Orvosi alkalmassági Ahhoz, hogy valaki megállja a helyét az rendőri állományban az egészségének is megfelelőnek kell lennie, hogy a maximumot tudja mind fizikailag, mind mentálisan nyújtani. Így a jelentkezőknek számos orvosi vizsgálaton kell részt venniük, úgy mint általános fizikális vizsgálat, melynek az általános belgyógyászati vizsgálat mellett az indokolt mértékű ideggyógyászati vizsgálatra és a haskörfogat mérésére is ki kell terjednie;

12 csatornás EKG;

hallásvizsgálat szűrőaudiometerrel;

látásélesség vizsgálata Kettessy-féle decimális látásvizsgáló tábla alkalmazásával;

színlátás vizsgálat Ishihara könyv alkalmazásával.

Amennyiben az alkalmasságvizsgálatot végző orvos a minősítés meghozatalához szükségesnek tartja, a rendelkezésre álló szakorvosi leletek és az elvégzett vizsgálatok mellett további szakorvosi vizsgálatok elvégzését kérheti. De ezek mellett még számos egészségügyi kritériumnak kell megfelelni, sőt még egy kérdőívet is kitöltetnek a jelentkezőkkel, hogy milyen életmódot élnek (dohányzás, elég alvás, stressz stb.). Valamint a jelentkezési lap legvégén egy részletes listát is találhatunk, amelyben az összes olyan betegséget feltüntetik, amelyek eleve kizárják a jelentkezést. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1,5 millió forintot igényelnél, 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 929 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 958 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) 2. Fizikai alkalmassági A fizikai alkalmassági vizsgán pontozási rendszer működik, minden feladat esetén a maximum megszerezhető pontszám 25 pont. Ezekre külön táblázatok vannak kidolgozva, hogy mennyi pontért hány ismétlésszámot kell teljesíteni adott gyakorlatok esetén, ezeknél természetesen korosztályi és nemi bontás is található. Ez nagy segítség lehet a készülés során, hogy tudjuk mi az a maximum teljesítmény, amit elvárnak a jelentkezéskor. Az 5 gyakorlat közül 2 kötelező és a maradék háromból még egyet kell választani, amik alapján megkapjuk az értékelést. A két kötelező gyakorlat a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (30 sec)

hanyatt fekvésből felülés (60 sec) A maradék három gyakorlatból, tehát a fekve nyomás, a hajlított karú függés és a helyből távolugrás gyakorlatokból egyet kell választani. Így szerezhető a fizikai alkalmassági vizsgán maximum 75 pontot, és azt is meghatározták, hogy mennyi a minimum szint, amit teljesíteni kell, ez pedig 45 pont. A következő táblázatban a maximum elérhető 25 ponthoz gyűjtöttük ki a teljesítendő ismétlésszámokat és értékeket. 3. Pszichológiai alkalmassági Itt alapvetően négy nagy csoportba oszthatóak a különböző területek, ezeken belül pedig különböző alpontok vannak meghatározva. A négy nagy csoport: a személyiség egészével kapcsolatos elvárások

kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások

társas készségekkel kapcsolatos elvárások

társadalmi normáknak való megfelelés Mind a négy kategóriában azt vizsgáljak, hogy átlag feletti, átlagos vagy átlagon alulinak számítanak-e a jelentkező vizsgált képességei, valamint azt is felmérik, hogy a családjában milyen pszichés problémák jelentek meg és azt, hogy mennyire stabil mentálhigiénés családi közegből érkezik a tanuló.

Címlapkép: Getty Images

