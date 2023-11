Rengeteg idős magyar bukja a jogosítványát? Komoly szigorítást terveznek, aligha lesz kibúvó

Az encsi lehajtónál hajtott fel az M30-as autópályára kocsijával egy 70 éves férfi, majd több mint 10 kilométert közlekedett szemben a forgalommal. A cikkek alatti kommentekben ismét fellángolt a vita arról, hogy szigorítani kellene-e az idősek jogosítványhosszabbítását. Az unióban is felmerült valamiféle szigorítás.

A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy az encsi lehajtónál hajtott fel az M30-as autópályára kocsijával egy férfi, majd több mint 10 kilométert közlekedett szemben a forgalommal Garadna csomópontig. A rendőrök előállították a 73 éves hernádszentandrási sofőrt az Encsi Rendőrkapitányságra. Az ott lefolytatott szabálysértési eljárás eredményeként a hatóság 71 500 forint pénzbírsággal sújtotta a szabálytalankodót, továbbá 2 hónapra eltiltották a járművezetéstől is.

A cikkek alatti kommentekben ismét fellángolt a vita arról, hogy szigorítani kellene-e az idősek jogosítványhosszabbítását. A dolog nem újkeletű, legalábbis az EU-ban régóta téma, hogy a közlekedés biztonságának növelése érdekében tervezik a jogosítványok reformját, és figyelemmel kísérik az idősebb vezetőkre vonatkozó szabályokat. Ezenkívül felmerült, hogy 70 év felettiek vezetési képességeit ötévente ellenőrizni kellene. Az ötévente történő felülvizsgálat részeként orvosi vizsgálat és KRESZ-teszt is szerepelhet a tervek szerint.

Számos európai országban már most is hasonló szabályozás van érvényben, de az uniós tervezet mindenhol kötelezővé tenné az ötévente történő felülvizsgálatot és lehetővé tenné a tudásfrissítő tanfolyamok bevezetését is.

Gerhard Hillebrand, a Német Autóklub (ADAC) közlekedési elnöke azt mondta, hogy nem tartja arányosnak ezt a szabályozást, mivel az idősebb vezetők általában alkalmazkodnak a helyzethez és vezetési stílusuk előrelátó. Kockázatos manőverekbe is ritkábban keverednek. A szakértő úgy véli, hogy még nincs kidolgozva, hogyan kellene ellenőrizni az idősek vezetési alkalmasságát, és ez könnyen vezethet téves jogosítványelvételhez. Ráadásul, a pozitív vizsgálati eredmények hatására az idősek túlbecsülhetik a valós képességeiket.

Volker Wissing a német szövetségi közlekedési miniszter is megosztotta véleményét az ügyben, és úgy véli, hogy meg kell vizsgálni, van-e valódi szükség további követelmények bevezetésére az idősebb vezetők számára. Statisztikák szerint ugyanis a 70 év felettiek nem okoznak több közlekedési balesetet a többi korosztálynál. A Német Közlekedésbiztonsági Tanács is elutasítja az idősek vezetési alkalmasságának kötelező ellenőrzését.

Így állnak a szabályok Magyarországon

Az uniós előírás alkalmazása vélhetően nem jelentene különösebb gondot itthon, legalábbis jelenleg Magyarországon amennyiben az orvosi vizsgálaton vezetésre egészségügyileg alkalmasnak találnak valakit, akkor az életkor szerint változik, meddig is marad érvényes a jogsi az alkalmassági vizsgálat után. Igaz, az orvos csak a látást, a vérnyomást vizsgálja, meg persze nyilatkozni kell arról, hogy vannak-e alvási zavaraink. A szabályok szerint ilyen időközönként kell meglátogatni az orvost, azaz egy-egy vizsgálat után ennyi ideig érvényes a jogosítvány:

50 éves kor alatt 10 évig

50-60 év között 5 évig

60-70 év között 3 évig

70 év felett 2 évig

Tehát nálunk már 60 év felett kötelező 3 évente orvoshoz menni, hogy kiderüljön, vezethetünk-e tovább az egészségünk alapján. Vélhetően nem lesz nagy nehézség egy-egy ilyen vizsgálat alkalmával kitöltetni mondjuk egy általános KRESZ-tesztet is, vagy megvizsgálni a reflexeket, a reakcióidőt.