Lépett a Lidl, egységesítik az árakat: jönnek a német árcédulák a magyar diszkontokban?

Bár Németországban a Lidl egységesíti vegán és húsos termékei árát, Magyarországon ez egyelőre biztosan nem fog megtörténni. Lapunknak ezt azzal indokolták, hogy a németeknél teljesen más mértékű a vásárlói tudatosság és természetesen a vásárlóerejük sem hasonlítható a magyarokéhoz. Ennek ellenére azért az itthoni boltjaikban is kapni olyan vegán ételeket, amik ugyanannyiba kerülnek, mint húsos „párjaik”. A trend ráadásul nem csak a diszkontnál hódít, az egészségtudatosabb bevásárlás a Tesco esetében is nagyon pörög az Egyesült Királyságban, sőt a vásárlói szokásváltozások, ha lassabban is, de eljutnak Magyarországra is.

A németországi Lidl alig egy hónapja jelentette be, hogy majdnem mindegyik saját márkás, növényi alapú élelmiszertermékét azonos áron fogja kínálni, mint azok húsalapú „párjait”. Ez azt jelenti, hogy a Vemondo termékcsalád nagy része alacsonyabb áron lesz elérhető, mint eddig volt. Ha mindez nem lenne elég, a diszkont mindezt úgy teszi, húgy a húsmentes termékeket közelebb helyi majd el a húsos termékekhez, ezzel is elősegítve a könnyebb alternatíva választást a vásárlók számára.

Vemondo termékeink árának módosításával azt szeretnénk elérni, hogy a vásárlókat jobban ösztönözzük a növényi alapú alternatívák kipróbálására, anélkül hogy az ár legyen számukra a döntő szempont – mondta el a hír bejelentése kapcsán Christoph Graf, a Lidl Németország kereskedelmi igazgatója. A Lidl Vermondo termékei egyébként egytől-egyig vegán termékek, és olyan állati alapú termékeket hivatottak kiváltani, mint például a darált hús, tej, joghurt vagy éppen sajtok, édességek stb.

A lépest a ProVeg nemzetközi szervezet is üdvözölte, akiknek célja a húsfogyasztás globális csökkentése. Jasmijn de Boo, a ProVeg ügyvezetője szerint ez egy fontos lépés, amivel egy globális kereskedelmi lánc elismeri, mennyire fontosak valójában a növényi alapú ételek a klímaválság megoldásában. „Az ár kulcsfontosságú tényező az emberek ösztönzésében a növényi alapú étrend felé való áttéréshez, különösen olyan időkben, amikor a magas infláció nagyban nehezíti a családok költségvetését” - tette hozzá a vezető.

A diszkontlánc lépése kapcsán a szervezet megjegyzi azt is, hogy az „állattenyésztés hatalmasan környezetpusztító iparág”, ami legalább 14,5 százalékot tesz ki a globális üvegházhatású gázok kibocsátásából, és felelős többek között erdőirtásokért, a biodiverzitás csökkenéséért is. Nem véletlen, hogy az ENSZ és az Oxford Egyetem szakértői szerint is radikálisan csökkentenünk kellene a globális húsfogyasztás az ilyen problémák kezelése érdekében.

A növényi alapú étrend jövője

Nem véletlen persze, hogy Lidl elsőként pont Németországban lépte meg ezt a változtatást. Németországban ugyanis egyre népszerűbb a húsmentes étrend. Idén júniusban például kiderült, hogy a húsfogyasztás rekordmélységbe süllyedt Németországban. A kormányzati adatok szerint 2022-ben személyenként 52 kg húst fogyasztottak a németek, ami a legalacsonyabb 1989 óta. Öt évvel korábban ez a szám még 61 kg volt.

Becslések azt is mutatják, hogy a németek mintegy 10 százaléka vegetáriánus étrendet követ, miközben a lakosság akár több mint fel (kb. 55%) lehet úgynevezett „flexitáriánus”, azaz az étrendje nagyrészt növényi, de alkalomadtán azért eszik állati eredetű termékeket is. Érdekesség, hogy a Lidl bejelentése után egy másik hiperlánc, a Kaufland is bejelentette, hogy több mint 90 növényi alapú termékének az árát vágják meg, így azok vagy annyiba fognak kerülni, mint húsos „párjaik” vagy olcsóbbak is lesznek.

Magyarországon is jöhet az egységesítés?

A németországi történések kapcsán kíváncsiak voltunk, hogy a Lidl más országokban, így például Magyarországon is tervezi-e az árak egységesítését. Ezzel kapcsolatban a diszkontlánc arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy alapvetően hazánkban is egyre nagyobb kereslet mutatkozik a vegán termékek iránt a tudatos és egészségtudatos vásárlók körében. Éppen ezért nem véletlen, hogy a magyar kínálatban is folyamatosan emelkedik a növényi termékek aránya. Ellenben

a német és magyar piac nem összehasonlítható az adott termékkategóriát tekintve. A különbség elsősorban a fejlett tudatos vásárlói magatartásban és a fogyasztók erőteljesebb egészségtudatosságában rejlik, de attól sem szabad eltekinteni, hogy a német vásárlóerő jelentősen erősebb a hazainál

- fogalmazott lapunknak a Lidl, akik elárulták, hogy a vegán termékek iránti megnövekedett keresletet támasztja alá például a növényi alapú italok iránti preferenciák térhódítása is, melynek hatására az állandó kínálatban ma már öt saját márkás növényi ital érhető el a polcokon. Kifejezetten a vegán étrendet követő, vagy egyszerűen csak egészségtudatos vásárlók számára évente már két alakalommal is akciós témahetek keretében kínálják a korábban említett Vemondo termékcsalád teljes kínálatát, valamint további márkatermékeket egyaránt.

Elárulták azt is, hogy az igény valóban nagy, ezért a 2022-es gazdasági évben az állandó és időszakos kínálatában már több mint 100 ilyen termék volt elérhető. Itt olyan árukat lehet felsorolni, mint a ostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag krémek (pl.: többféle ízesítésű humusz, tökmagos krém), a tejet és tejtermékeket helyettesítő növényi italok és növényi joghurtok (pl.: mandula/kókusz/rizs ital, kókusz joghurt), a húsokat és húskészítményeket kiváltó növényi alternatívák (pl.: bio tofu). Továbbá a pékáruk, illetve a félkész-, késztermékek között is találunk vegán opciókat (pl.: vegán pizza).

Az árakkal kapcsolatban a diszkont elmondta azt is, a egán termékek árazása a piacon igen változatos. Vannak termékkategóriák melyek esetében a vegán termékek ára hasonló a hagyományos „párjukéhoz”, míg más termékkategóriában jelentős eltérés mutatkozik és a vegán termékek csak jelentős többletköltséggel vásárolhatóak meg. Olyasfajta áregységesítésről, mint Németországban tehát nincs szó Magyarország esetén, de a Lidl szerint a vegán termékek sok esetben szinte azonos áron érhetők el, mint a húsos változatuk – jó példa a húsimádó pizza és a vegán pizza, vagy a vegán lasagne és a húsos lasagne.

A Lidl ebben is támogatni kívánja vásárlóit és a nyugati trendeket lekövetve arra törekszik, hogy a vegán termékkategóriában is kiváló minőséget kínáljon a lehető legkedvezőbb áron, továbbá innovatív termékkínálatot biztosítson a fogyasztók számára, szem előtt tartva azt is, hogy ezen termékek megvásárlása ne legyen luxus a vásárlók számára

- közölték.

Mi a helyzet más boltokban?

Nemrég, október végén jelentette be friss kutatási eredményeit a brit hiperlánc, a Tesco. Ők azt közölték, hogy 2022-ben Nagy-Britanniában 3,3 millió vásárlójuk vásárolt legalább 10 százalékkal több egészséges terméket. Szerintük ebben a Better Baskets kapmányuk dobott nagyot, ami arra szolgál, hogy az egészségesebb termékek felé vezesse a vásárlókat. A Tesco azt is közölte, hogy brit vásárlóik közül kb. 500 000-nek a kosara már minden alkalommal 65 százaléknyi egészséges termékből áll.

Az vásárlási szokások változására reagálva Ashwin Prasad, a Tesco Kereskedelmi Igazgatója szerint fontos lépés volt, hogy kevesebb akciót kapnak a magas zsír-, cukor-, sótartalmú élelmiszerek, miközben fejlődött az egészségesebb termékeket feliratozása is, ami segíti a vásárlók könnyebb eligazodását. Prasad beszélt arról is, hogy az Egyesült Királyságban rekordmagas például az elhízás szintje, ami hatalmas hatással van az ország gazdaságára, és veszélyezteti a következő generációk hosszú távú egészségügyi kilátásait is. Éppen ezért a vállalat 2025-re el szeretné érni, hogy az összes vásárlói kosárt 65 százalékát egészséges élelmiszerek tegyék ki.

Hogy áll a kérdéshez a Tesco itthon?

Szeretnénk segíteni vásárlóinknak egészségesebben és fenntarthatóbban élni, és biztosítani számukra a lehetőségeket a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető, egészséges, egyben ízletes és megfizethető ételek elkészítésére

- válaszolta lapunknak a hiper, akik elmondták, éppen ezért, 2021-ben saját márkás növényi alapú termékcsaládot vezettünk be Közép-Európában Plant Chef néven, és ma már több mint 100 Plant Chef terméket forgalmaznak a három országban. De ezen felül FreeFrom (mentes) termékkínálatukat is bővítik, és továbbfejlesztjük saját márkás termékeik receptúráját is.

Mint írták, eddig „ többek között a lekvárok, chipsek és a fehérjeszeletek összetételének átalakítására összpontosítottunk – csökkentettük cukor- és sótartalmukat, illetve eltávolítottuk belőlük a hidrogénezett zsírokat. Termékeink átalakításában már több fontos mérföldkövet is elértünk. Több mint 300 saját márkás termékünk (köztük kekszek, pékáruk, édességek, szószok vagy margarinok) összetételét tettük egészségesebbé, eltávolítva belőlük a keményített zsiradékokat. Emellett a Tesco nem használ a csontokról mechanikusan lefejtett húst és nátriumglutamátot saját márkás termékeiben.”

Drágák a vegán ételek?

Kérdéseinkre a Tesco beszámolt arról is, összességében elmondható, hogy a vegán termékek (mind a tejalapú alternatívák, mind a húspótló alternatívák) drágábbak kb. +20%al, mint a normál kategóriás termékek – de a szórás nagy. Míg a normál kategórián egy-egy termékcsoportra több árpontú alternatív választási lehetősége van egy vásárlónak (belépő áras terméktől a prémiumig), addig a vegán termékek, kivétel nélkül a prémium termék kategóriák közé tartoznak – jelenleg gyártói oldalról is ez a szegmens van csak lefedve.

Ezzel párhuzamosan a lánc közölte azt is, körülbelül másfél évvel ezelőtt tapasztalható volt egy hirtelen, szignifikáns keresleti növekedés a vegán termékek iránt, melyet az elmúlt év inflációs hatása nagyban „belassított”. Ennek ellenére a vásárlói igény valós, a hazai Tesco például 2022-ben 50 százalékkal növelte a vegán termékek portfólióját, így az egész frissárú választékát lefedi a vegán kínálatuk, így mindenre van alternatív alapú megoldásuk (sajtok, joghurtok, kanalas desszertek, tejalapú italok, szendvicskrémek, sajtkrémek, felvágottak, félkészételek és főzési alapanyag -húspótló alternatívák).

Hazai frontról a Spar is megosztotta néhány tapasztalatát a kérdésben, ők elmondták, a vegán termékek forgalma évek óta kétszámjegyű forgalmi növekedést produkál. „Választékunkkal pedig mindenkor igyekszünk megfelelni a fogyasztói igényeknek, igaz ez a vegán termékvonalra is, ahol folyamatos termékfejlesztésekkel és szortimentbővítéssel tartunk lépést a piaci változásokkal” - közölték.