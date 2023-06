Fordulat Lagzi Lajcsi ügyében: máris szabadulhat a börtönből a mulatóslegenda?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több, mint egy hónapja a börtön gyengélkedőjén fekszik Galambos Lajos, aki április 26-án vonult be a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Ügyvédje most arról számolt be, hogy ügyfele számára egy új lehetőség nyílt meg arra, hogy hazatérhessen és otthonában tölthesse le büntetésének hátralévő idejét.

Több, mint egy hónapja a börtön gyengélkedőjén fekszik Galambos Lajos, aki április 26-án vonult be a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Az elmúlt hetekben többször lehetett arról hallani, hogy egészségügyi állapota folyamatosan romlikm, mivel agyon keveset eszik. Csak pépes ételeket képes fogyasztani, így a hirtelen súlyvesztése újabb aggodalomra ad okot a korábban is meglévő betegségei mellett. Ma reggel a Rádió1 Balázsék című műsorában az ügyvédje elmondta, ügyfele számára egy új lehetőség nyílt meg arra, hogy hazatérhessen és otthonában tölthesse le büntetésének hátralévő idejét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „Benyújtottam az otthonápolási őrizetre a kérelmet. Ez egyébként egy viszonylag új jogintézmény és várjuk, hogy a büntetés-végrehajtás ezzel kapcsolatban elkészítse a saját álláspontját. A BV orvosának kell megállapítania, hogy a fogvatartott megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és fontos, hogy legyen egy olyan személy, aki írásban vállalja, hogy gondozza a beteget, ha kikerül.

Ügyfelem esetében álláspontunk szerint a feltételek maradéktalanul teljesülnek. Laikusként pedig mindenki beláthatja, hogy nem szolgál büntetési célt, ha valaki folyamatosan egy betegszobám van elhelyezve a börtönben – mondta a műsorban dr. Csontos Róbert, aki a pletykákra is reagált. – Tegyük ezt tisztába. Lajcsi nem a saját döntése alapján nem eszik rendesen, vagyis nem sztrájkol. Arról van szó, hogy az egyik betegsége miatt, szilárd táplálékot nem tud fogyasztani. A szabad életben volt egy speciális étrendje, amit speciális eszközökkel készítettek el, vagyis pépesítették az ételt. Ez a lehetőség bent nem adott. Egy ideig küzdött a benti ételek leturmixolt változataival, de elég gyomorforgató így a lebbencsleves, vagy a mákostészta. Feladta és azóta próbálja eredeti állagában fogyasztani az ételeket."

