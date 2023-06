Döntött az MNB: újfajta pénzérmék kerülhetnek kibocsátásra

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tematikákra vonatkozó nyilvános konzultáció eredményét figyelembe véve, összeállította a 2024. évi emlékérme-kibocsátási programját. Jövőre összesen tizenöt témában 27 emlékérme kibocsátását tervezi a jegybank, nyolc korábban megkezdett sorozat folytatásával. Három arany, kilenc ezüst, és négy önálló színesfém emlékérme szerepel a programban. Az értékközvetítő szerepük minél szélesebb körű érvényesülése érdekében – a korábbi évek gyakorlatát folytatva – a nemesfém emlékérmék színesfém változata is kibocsátásra kerül.

A nyilvános konzultáció keretében beérkezett hozzászólások és ajánlások alapján alakította ki az MNB a 2024. évi emlékérme-kibocsátási programját, mely részeként várhatóan tizenöt tematikában 27 emlékérme jelenik meg, és nyolc korábban megkezdett, népszerű emlékérme-sorozat folytatódik.

A „Középkori magyar aranyforintok” elnevezésű sorozat – a történeti hűség jegyében – V. László aranyforintja tematikában gazdagodik új érmékkel, köztük az év legértékesebb arany érméjével. Az Árpád-házi magyar szenteket felvonultató arany emlékérme-sorozat új tagja Árpád-házi Szent Kinga előtt tiszteleg.

Az ezüst emlékérme-sorozatok közül a hazai vármegyéket és vármegyeszékhelyeket ismertető, a standardnél nagyobb átmérőjű ezüst emlékérme-sorozat bővül a betűrendet követve a Baranya vármegye, Pécs tematikával. A különleges, ovális alakú, 2012-ben indult „Magyar származású Nobel-díjasok” sorozat részeként további két tudós, Dr. Oláh György kémikus és Dr. Herskó Ferenc orvos, biokémikus tiszteletére bocsát ki az MNB ezüst emlékérmét.

Emellett olyan népszerű színesfém sorozatok is folytatódnak egy-egy elemmel, mint a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat, a magyar népmesék rajzfilmsorozatot, valamint a nemzeti emlékhelyeket bemutató érmesorok. Ezúttal újra egy pásztorkutya, a Kuvasz kerül emlékérmére. A szorgalmas és a rest leány meséje ihleti a mesés sorozat 4. elemét, illetve az ország első nemzeti emlékhelye, a felszentelésének 800. évfordulóját ünneplő Pannonhalmi Bencés Főapátság tiszteletére jelenik meg emlékérme a sorozatra jellemző paraméterekkel.

A színesfém sorozatok közül is kitűnik hatszögletű alakjával a Nemzeti Hauszmann Programot bemutató sorozat, mely részeként a Főőrség épülete kerül emlékérmére.

A jövő évi kibocsátási programban történelmi évforduló is helyet kapott, így ezüst emlékérme jelenik meg gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 aradi vértanú kivégzésének 175. évfordulója alkalmából, melyet 52,50 mm-es átmérője mellett 13 szögletű belső pereme tesz különlegessé.

A jegybank az alapítása centenáriumára szintén egyedi kialakítású érmével készül. A jubileumi ezüst érmén aranyozott inlay réteg helyezi a központba a Magyar Nemzeti Bankot.

A különleges formájú érmék sorát színesítik a legeredményesebb magyar versenyló, Kincsem születésének 150. évfordulója alkalmából megjelenő téglalap alakú emlékérmék is.

Az MNB ezüst emlékérme kibocsátásával tiszteleg továbbá a nyilas rémuralom alatt közel száz zsidó életét megmentő Salkaházi Sára apáca előtt, születésének 125. és halálának 80. évfordulója alkalmából.

Emellett olyan világméretű sportesemények tiszteletére is megjelenik emlékérme, mint a jövőre megrendezésre kerülő XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok, illetve a tervek szerint azt a külpolitikai jelentőségű aktualitást is emlékérmén örökíti meg a jegybank, hogy hazánk tölti be 2024-ben az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.