Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Döbbenetes erőben a forint, évtizedek óta nem volt ilyen: kitart a lendület 2026-ban is?
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött. A sikerben kulcsszerepet játszott a magas kamatkülönbözet és az erre épülő carry trade stratégia népszerűsége - tudósított a Portfolio.
"Emlékszel még arra az évre, amikor rommá kerestük magunkat a forint carry traden?" - könnyen lehet, hogy így emlegetik majd 2025-öt a devizapiaci kereskedők pár év múlva. A magyar fizetőeszköz az év eleje óta majdnem 6%-kal erősödött az euróval és közel 17%-kal a dollárral szemben.
Az év kezdete azonban korántsem volt biztató. 2024 második felében a forint jelentősen gyengült, az euró árfolyama 385 körüli szintről 415-ig emelkedett, felidézve a 2022-es devizapiaci összeomlás emlékét. A kilátások sem tűntek kedvezőnek: Donald Trump újbóli hivatalba lépése bizonytalanságot és vámháborús fenyegetést hozott, miközben hazai fronton Varga Mihály pénzügyminiszter készült átvenni Matolcsy György helyét az MNB élén, ami további kockázatokat vetített előre.
A várakozásokkal ellentétben azonban ezek a kockázatok nem realizálódtak. A vámháború néhány átmeneti piaci kilengéstől eltekintve elmaradt, Trump pedig szinte minden érintett országgal számára kedvező megállapodást kötött. Az MNB egészen decemberig kitartott a változatlan alapkamat mellett, eloszlatva a politikai nyomásra történő kamatcsökkentéssel kapcsolatos aggodalmakat.
A forint teljesítménye történelmi összehasonlításban is kiemelkedő volt. Az euróval szemben legutóbb 2012-ben, több mint tíz éve tudott a mostaninál nagyobb mértékben erősödni a magyar deviza, míg a dollárral szemben 2002 óta nem volt példa ilyen mértékű forinterősödésre.
A rendkívüli teljesítmény mögött elsősorban a kamatkülönbözetre építő carry trade ügyletek álltak. Ennek lényege, hogy a befektetők alacsony kamatozású devizában vesznek fel hitelt, majd azt magasabb kamatkörnyezetben, jellemzően állampapírokban helyezik el, profitálva a kamatkülönbözetből.
A sikeres carry trade stratégiához három tényező szükséges: alacsony hitelkamat, magasabb állampapírhozam és stabil vagy erősödő devizaárfolyam. 2025-ben mindhárom feltétel teljesült a forint esetében. A nemzetközi környezet viszonylag nyugodt maradt, Trump költségvetési élénkítése a dollár gyengülését eredményezte, amit tovább erősített a Fed kamatcsökkentési ciklusa.
Miközben a Magyar Nemzeti Bank tartotta az alapkamatot, a régió más jegybankjai kamatot csökkentettek - a lengyelek 175, a csehek 50 bázisponttal -, ami tovább javította a forint relatív pozícióját. Bár léteznek a forintnál magasabb kamatozású devizák is, mint például az argentin peso vagy a török líra, ezek esetében jóval nagyobb a kockázat.
A forint esetében 2025-ben a magas kamat mellett a deviza erősödése is segítette a befektetőket, így dollárban számolva akár 25%-os hozamot is el lehetett érni magyar állampapírokkal, ami világviszonylatban is kiemelkedőnek számít.
Bár a carry trade nem új stratégia a devizapiacokon, a forint korábban nem volt népszerű célpont az ilyen ügyletek számára. Egyrészt ritkán volt érdemi kamatkülönbözet a régióhoz képest, másrészt a forint árfolyama sem alakult kedvezően a befektetők számára. 2025-ben azonban mindkét feltétel teljesült, ami a magyar fizetőeszköz kivételes teljesítményéhez vezetett.
