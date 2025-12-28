2025. december 28. vasárnap Kamilla
0 °C Budapest
Befejezett lottószelvény a nagyobb gazdagságért és jólétért
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai az 52. játékhéten vasárnap

Pénzcentrum
2025. december 28. 16:11

Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 190 millió forintos főnyereményt?

A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami az 52. hét vasárnapi  sorsolásán 1 milliárd 190 millió forint volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai az 52. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:

6; 8; 17; 18; 19; 43.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a legközelebbi sorsoláson már 1,285 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

  • 5 találatos: 803 025 Ft
  • 4 találatos: 8 630 Ft
  • 3 találatos: 2 870 Ft

A Joker nyerőszámai az 52. héten a következők: 140988

Ezen a játékhéten (52.) nem volt telitalálat a Joker játékon, így 2026 első járékhetén már 105 millió forintért izgulhatnak a Joker játékosai.

Címlapkép: Getty Images
