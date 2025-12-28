A Hatoslottó nyerőszámai az 52. játékhéten vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 190 millió forintos főnyereményt?

A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami az 52. hét vasárnapi sorsolásán 1 milliárd 190 millió forint volt.

Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

EZ IS ÉRDEKELHET Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével? Fontos! Ma este nem húzták ki az Ötöslottó 52. heti nyerőszámait, viszont a Joker játék nyerőszámait igen.

A Hatoslottó nyerőszámai az 52. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:

6; 8; 17; 18; 19; 43.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a legközelebbi sorsoláson már 1,285 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

További nyeremények:

5 találatos: 803 025 Ft

4 találatos: 8 630 Ft

3 találatos: 2 870 Ft

A Joker nyerőszámai az 52. héten a következők: 140988

Ezen a játékhéten (52.) nem volt telitalálat a Joker játékon, így 2026 első járékhetén már 105 millió forintért izgulhatnak a Joker játékosai.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon