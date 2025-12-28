A Pénzcentrum 2025. december 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a meteorológiai szolgálat: sarkvidéki hideg tör be az országba, -10 foknál is hidegebb lehet!
A tényleges hőérzet a síkvidéki területeken -5 és -10 fok között alakul, míg a hegyvidéki régiókban ennél is alacsonyabb értékekre számíthatunk.
A Kárpát-medence teljes területén fagypont alatti értékek várhatók az év utolsó éjszakáján, amit a szél hűtő hatása tovább fokoz majd - figyelmeztet a Weather on Maps meteorológiai szolgálat.
Az előrejelzések szerint még a széltől védett területeken is nulla fok alatt marad a hőmérséklet, azonban a tényleges hőérzet a síkvidéki területeken -5 és -10 fok között alakul, míg a hegyvidéki régiókban ennél is alacsonyabb értékekre számíthatunk.
A Weather on Maps hangsúlyozza, hogy a hőérzet szubjektív és számos tényezőtől függ. "Fagypont alatti hőmérséklet esetén a szél gyakorolja komfortérzetünkre a legnagyobb hatást, de más időjárási helyzetekben a relatív nedvességet is figyelembe kell venni" - olvasható a meteorológiai szolgálat közleményében.
Pár nap és kiderül lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak.
Extra szerencsésen ébredt 9 ezer magyar, közel 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés újév előt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/52. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat.
Bamonte 1990 és 2005 között, majd 2022-től haláláig volt a legendás brit együttes tagja.
Bródy János az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy április 11-én, a Költészet napján búcsúzik a közönségtől.
Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 40 millió forintos főnyereményt?
Már most iszonyatosan lefárasztott a karácsony? Itt van 6 tipp, amivel könnyen visszahozhatod magad - így tényleg feltöltve kesztheted 2026-ot
A karácsony sokaknál nemcsak meghitt ünnep, hanem egy többnapos versenyfutás is.
Máris beütött a karácsonyi unalom? Ezek az unaloműző játékok, programok, filmek nálatok is feldobhatják a karácsonyt
Az unalom épp most rontaná el a karácsonyi hangulatot? Akkor itt van néhány egyszerű, eszközmentes vagy otthon is könnyen megoldható közös program.
5 meghökkentő karácsonyi szokás, amitől égnek áll a hajad: ezekhez képest a mákos vs. diós bejgli háború smafu
A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol nagyon nem.
Az interjúban Kern egyértelműen kifejezte ellenérzéseit a fővárosi biciklisávokkal kapcsolatban is.
Ian Anderson, a zenekar frontembere a Jethro Tull hivatalos weboldalán jelentette be a hírt.
Lelepleződött az új lottómilliárdos: elképesztő pénzt nyert, egyetlen szelvénnyel játszott - ilyen tényleg csak a mesékben van
Rekordközeli nyeremény született az amerikai Powerball lottón, ahol karácsony napján egy arkansasi játékos 1,817 milliárd dollárt nyert.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten a főnyeremény 130 millió forint lesz.
Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.
Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd
A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében.
Az énekes 74 éves volt.
A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él.
A pirotechnikai eszközök helyett a szervezők világszínvonalú látványelemekkel várják a szilveszterezőket.
2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni.
-
