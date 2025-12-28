Most közölte a meteorológiai szolgálat: sarkvidéki hideg tör be az országba, -10 foknál is hidegebb lehet!

A tényleges hőérzet a síkvidéki területeken -5 és -10 fok között alakul, míg a hegyvidéki régiókban ennél is alacsonyabb értékekre számíthatunk.

A Kárpát-medence teljes területén fagypont alatti értékek várhatók az év utolsó éjszakáján, amit a szél hűtő hatása tovább fokoz majd - figyelmeztet a Weather on Maps meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzések szerint még a széltől védett területeken is nulla fok alatt marad a hőmérséklet, azonban a tényleges hőérzet a síkvidéki területeken -5 és -10 fok között alakul, míg a hegyvidéki régiókban ennél is alacsonyabb értékekre számíthatunk.

A Weather on Maps hangsúlyozza, hogy a hőérzet szubjektív és számos tényezőtől függ. "Fagypont alatti hőmérséklet esetén a szél gyakorolja komfortérzetünkre a legnagyobb hatást, de más időjárási helyzetekben a relatív nedvességet is figyelembe kell venni" - olvasható a meteorológiai szolgálat közleményében.