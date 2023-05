Garantált a tömeg: 3 szuperolcsó hazai strand is újra kinyit a héten

Két strand biztos megnyitja kapuit, egy harmadikra még nincs pontos nyitási időpont. Az árak azonban mindháromnál rendkívül kedvezőek.

Bár a pünkösdi hétvégére időzítve is több strandot kinyitottak, a következő napokban, vagyis június elején sem kell otthon maradnia annak, aki strandolásra vágyik. A TermalOnline cikkéből kiderül, hogy két olcsú magyar strand biztosan kinyit ezen a héten.

Június 3-án, vagyis szombaton teljes gőzzel beindul a Tapolcai Strandfürdő, és nem is akármilyen akcióval készülnek: a 18 éven alulian számára ingyenes lesz a belépés, de a nagykorú vendégek is elképesztő áron, mindössze 1000 forintos jegy megváltásával strandolhatnak. De az akciós nyitónap után is durván olcsó lesz itt strandolni: nem helyi lakosoknak a felnőttjegy 2400, a nyugdíjasoknak 1600, 4 és 14 év között 1200, 14 év feletti diákoknak 1700 forintba kerül majd. A talpocaiak ennél is jobban járnak: a felnőtteknek 2000, a diákoknak és nyugdíjasoknak 1300, a gyerekeknek pedig mindössze 900 forint a belépés.

Emellett kinyit a mezőberényi Kálmán Fürdő is: itt a felnőtt jegy 1500, a diák- és nyugdíjas 1000, a gyerekeknek pedig csak 600 forint a belépő. A tervek szerint ugyanezen a hétvégén nyit ki a Pest megyei Tóalmás strandja is, de itt pontos dátumot még nem közöltek: ami biztos, hogy az ár itt is kedvező lesz. A felnőtt napijegy 2000, a diák- és nyugdíjas belépő 1000 forintba került. Tóalmáson ettől az évtől ráadásul gyógyászati kezeléseket is bevezetnek, vagyis nem csak a pihenésre, hanem az egészségügyi rekreálódásra is lehetőség nyílik.