Ennyi volt, sokak kedvenc műsorát kaszálta az RTL: rengeteg újdonsággal készül a csatorna

Rengeteg új tartalmat jelentett be Kolosi Péter egy podcastban. Ugyanakkor az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese arról is beszélt, több műsort nem folytatnak.

Több újdonságot is bejelentett Kolosi Péter, RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese a SorozatWiki podcastjában. Mint elmondta, idén nem lesz X-Faktor, a The Voice című tehetségkutató váltja. Emellett sorozatváltozatot kap a legendás, Valami Amerika trilógia, melyet Herendi Gábor készít majd, és Kolosi szerint az RTL+ streamingszolgáltatásra érkezik majd, ám azt nem árulta el, mikor.

Ismét tartalmat gyárt az RTL-nek a Barátok közt című sorozat egykori alapító-producere, Kalamár Tamás: erről Kolosi annyit mondott, hogy egy új napi sorozaton dolgozik, ami az RTL-en kerül majd adásba.

Új évadot kap Sebestyén Balázs műsora, a Gyertek át! is, mivel nagyon sikeres volt az előző évad online premierje. Érkezik Mellékhatás régóta várt 2. évada, új szezon kész van és a nyár előtt be is mutatják az RTL+ streaming szolgáltatón. Érkezik Balogh Levente új napi műsora, az Álommeló is, ahol a Cápák között milliárdos befektetője új munkatársat toboroz maga mellé. Elkészül a Drága örökösök 6. évada is - jelentette be.

Azonban A Nagy Fehér Főnök című sorozat nem folytatódik, mert az eredeti cseh verzióból sem készül több rész. Emellett a vezérigazgató-helyettes szerint túl sok volt a főzős tartalom az RTL-en, így 2023-ban nem lesz Mestercukrász, valamint nem lesz új évad A Konyhafőnök VIP-ből sem, ellenben utóbbi civil szereplős változata biztosan képernyőre kerül, már dolgoznak rajta.