Luxusfizetéséről vallott Frohner Fecó: ennyit keres ma egy sztárfodrász Magyarországon

Havi egy-másfél millió forintot kereshet egy sztárfodrász Magyarországon. Frohner Fecó most arról beszélt, az átlagköltés Budapesten 30 ezer forint a fodrászoknál, de ő nem tudna olyan összeget mondani, amit ne fizetnének ki a vendégei. Young G pedig arról beszélt, hogy manapság mennyit lehet elkérni egy-egy fellépésért.

Frohner Fecó Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza. Körülbelül 300 vendég jár hozzá, van, aki évente kétszer, más kéthetente. Megfordul nála 16 éves srác és 70 pluszos nagymama is.

A Fókusz megnézte az egyik sztárfodrász árlistáját. 8500 forint a legkisebb, 49 ezer a legnagyobb összeg rajta, de vajon mennyit költ egy ilyen helyen átlagban egy vendég?

Budapesten 30 ezer forint az átlagköltés a nőknél, ha hajfestésről van szó. A plafon a csillagos ég, most már nem tudsz olyan összeget mondani, aminél ne lenne olyan vendég, aki kifizeti

– magyarázta Fecó. A riport szerint ha napi hét vendéggel számolunk, akiknek a fele férfi – ők kevesebbet költenek –, a másik fele nő, akik közül nem mindenki fest hajat, fejenként átlagosan legalább 25 ezer forintot hagynak egy sztárfodrásznál, az napi 175 ezer forint bevételt jelent, azaz havonta 3 és félmilliót. Plusz még borravaló is van, alkalmanként minimum 2-3 ezer forint. Vagyis naponta 15-20 ezer, havonta 300-400 ezer.

Frohner Fecó elmondása szerint az anyagköltség teszi ki az ár 10-15 százalékát, az energia pedig közel 20 százalékot visz el. Adózni is kell, esetleg alkalmazottakat fizetni, bérleti díjat, ha nincs a szalon a fodrász tulajdonában. Mindent összevetve tehát átlagosan még így is megmarad egy neves fodrász bevételének legalább 50 százaléka, vagyis mindennel együtt úgy másfél-kétmillió forint havonta.

A fizetésem nagy részét én inkább elrakom. Nincs időm elkölteni, annyit dolgozok, meg annyit járok az RTL-be. Gyűjtök lakásra vagy házra, nekem ez egy jövőbeli tervem, meg újabb vállalkozások

– válaszolta Frohner Fecó arra a kérdésre, hogy mire költi a fizetését.

Young G a Való Világ 4. szériájában tűnt fel VV Béci néven, még 2010-ben. A zenei karrierje ezután indult be, azóta egymást érik a fellépések. Nála is volt olyan, hogy 6 bulit lenyomott egyetlen nap alatt.

Most mindenki felvitte az árát, mert eddig egyébként kvázi potom összegeket, 150 ezer forintokról beszélünk, amiket fellépésenként keresni lehetett. Most már minimum 350-500 ezer környékén van a klubozás. Hogyha élő zenekarral mész fellépni, az egyre jobban megemeli a büdzsét

– magyarázta a gázsikat, hozzátette, az élő zenekar esetében már milliókról beszélhetünk a rapper szerint.

Az A kategóriás sztároknak a legnagyobb a fellépési díjuk, ők most nagyjából tízen, tizenöten lehetnek Magyarországon. A középkategóriás zenészek körülbelül feleannyiért koncerteznek, ők nagyjából százan vannak. Ehhez jöhetnek még szerzői jogdíjak is. Az Artisjus legutóbbi adatai szerint 2021-ben 29 magyar zenész kapott havi egymillió forintnál is nagyobb összeget a lejátszott dalaik után.

A videómegosztók, valamint a különböző zenei-streamelő oldalak is jól fizetnek, Young G-nek például 150 milliós nézettségű Youtube-csatornája van. Mindezek passzív jövedelemként milliós bevételeket jelenthetnek éves szinten.

Gondoljunk bele, hogyha egy Budapest Parkot megtöltesz, ott 10 ezer ember van. Hogyha te csinálod a rendezvényt, te csinálod a marketingjét, ebben nagyon sok pénz van, nagyon sokat lehet keresni

– magyarázta Young G. Ám a legtöbb zenésznél a kiadások is nagyok, egy videoklip-forgatás például akár másfél millió forintba is kerülhet.

A DJ Szövetség adatai szerint körülbelül 5000 DJ van most Magyarországon, közülük 200-an élnek ebből. A Fókusz szerint a középkategóriás DJ-k 100 ezer forint körüli összegért mennek el fellépni. Azaz ők évente mintegy 10 millió forintot keresnek. Persze egy sztár DJ-nek sokkal nagyobb a honoráriuma.

Borbély Gyula 27 éve foglalkozik a legnagyobb magyarországi klubok menedzselésével és fellépők szervezésével. Szerinte a sztár DJ-k akár olyan 200-300 ezer forintot is kereshetnek egy fellépéssel.

300 fellépés 300 ezer forinttal számolva évente 90 milliós bevételt jelent. Ráadásul a megrendelő még a DJ útiköltséget is fizeti, néha taxiáron. Egy-egy fellépés most már általában mindössze 60 perces zenélést jelent. Régen egy szett 120 percig tartott, aztán ezt a DJ-k lecsökkentették 90 percre, néhány éve pedig egy órára.