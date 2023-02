Végleg megúszhatja a börtönt Lagzi Lajcsi? Így taktikázhat a bíróságon a mulatóslegenda

Akár végleg megúszhatja a börtönt Galambos Lajos, aki a múlt héten kért halasztást, nem kezdte meg 3,5 éves büntetését. Egy jogász szerint ha bebizonyosodik, hogy Lagzi Lajcsi betegsége gyógyíthatatlan, és élete végéig életveszélyben van, akkor reális az esélye, hogy sosem kell börtönbe mennie. Már persze, ha a BV. Egészségügyi Központ úgy nyilatkozik, hogy ők nem tudják megoldani az ellátását.

A múlt héten kellett volna börtönbe vonulnia Galambos Lajosnak, ám a zenész nem jelent meg a kecskeméti fegyintézetnél. Mint kiderült, halasztást kért ezért a bíróság döntéséig nem kell börtönbe mennie letölteni a 3,5 éves büntetését.

A Blikknek most Dr. Györei Péter ügyvéd vezette fel, miért is van erre lehetőség: a törvény szerint halasztás legfeljebb két évnyi szabadságvesztés büntetés esetében engedélyezhető, maximum 3 hónapnyi időtartamra. E szabály alól azonban vannak kivételek. Ilyen például, ha az elítélt olyan betegségben szenved, amely közvetlen életveszélyt okoz - Galambos Lajosról többször is megírta a sajtó, hogy szívbeteg, illetve a tüdejével is gondok vannak.

A szakember szerint a kérelmet egy büntetés-végrehajtási bíró fogja elbírálni, figyelembe véve igazságügyi orvosszakértő véleményét, valamint a Bv. Egészségügyi Központ nyilatkozatát. Amennyiben az orvosszakértő is megállapítja a közvetlen életveszéllyel járó betegséget, aközpont pedig úgy nyilatkozik, hogy a bv-intézetben nem oldható meg Galambos Lajos ellátása, akkor a bíró akár többéves halasztást is adhat a börtönbe vonulásra.

Azonban itt jön a csavar a történetben: a jogász szerint, ha Lajcsi betegsége gyógyíthatatlan, és megállapítják, hogy közvetlenül életveszélyes, a Bv. kórház pedig nem tudja kezelni, akkor reális annak lehetősége, hogy a zenész végleg megússza a börtönt. Sőt, ha mégis be kell vonulnia, akkor is számos lehetőség van a büntetés csökkentésére: gyógyíthatatlan betegségére hivatkozva kérheti a büntetés félbeszakítását, illetve kegyelmi kérvénnyel fordulhat a köztársasági elnökhöz.