Megszólalt Galambos Lajos: az Alkotmánybíróságához fordulnak és perújítást is kezdeményeznek

Egyelőre nem kell börtönbe vonulnia Galambos Lajosnak, művésznevén Lagzi Lajcsi zenész-előadóművésznek, mivel halasztást kért. Ezért a bíróság döntéséig még szabadlábon lehet. A zenészt decemberben három év hat hónap szabadságvesztésre ítéltek. Most az RTL-nek nyilatkozott arról, miért nem vonul börtönbe.

Galambos Lajosnak egészségügyi okok miatt nem kellett bevonulnia a börtönbe, erről BV határozat is született. "Ha az élet úgy hozza, be fogok menni. Bárcsak úgy hozná, de nem ez a helyzet, gyógyíthatatlan beteg vagyok, ennyi – mondta el most a Fókusznak.

A zenész betegségéről nem sokat árult el, csak egy korábbi interjúból sejthető, milyen jellegű a probléma. Az év elején a mentőket is ki kellett hívni hozzá, kórházba került, mert légszomja volt és levegőért kapkodott.

A trombitához kapcsolódik egy tüdőtágulás. Az nem kapcsolódik, hogy egy légszomj alakul ki. Most ez ügyben jártam az onkológián is, a Korányiban is folyamatosan vizsgálnak. Most ért oda ez az állapot, hogy kimutatta magát. Biztos bennem volt, de az elmúlt 7 év keserve, küzdelme, a stressz most hozta ki

– magyarázta. Ügyvédjeivel arra jutottak, hogy az Alkotmánybíróságához fordulnak az eljárással kapcsolatos panaszaik miatt és perújítást is kezdeményeznek. A zenész abban bízik, hogy nem tart újabb 7-8 évig ügyének folytatása és lezárása. A műsorban arról is beszélt, hogy ez a pár év rémálom volt számára, viszont a körülötte évek folyó cirkusz – ahogy fogalmaz – megerősítette a gyerekeit, és velük való kapcsolatot is új szintre emelte: