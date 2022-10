Kiakadt a Házasodna a gazda Zsolt gazdája: sokan irigységből le akarják húzni a másik embert

Kövesdy Zsolt, a Házasodna a gazda című reality műsor Zsolt gazdája hamar megtanulta, hogy a vidéki élet szépségei nem a lazsálásról, hanem a kemény munkáról szólnak. Erre is születni kell, de ha megtapasztalja az ember az állatokkal való törődést, olyan pluszt kap az életében, ami nélkül később már nem tud, és nem is akar boldogulni.

A Hello Vidék arról beszélgetett Kövesdy Zsolttal, hogy számára honnan ért be az ötlet arra, hogy állattartással foglalkozzon, és hogyan tudnak jól működni családként a farmon. A gazda jelenleg lovakkal foglalkozik egy 27 hektáros tanyán. A 27 hektáron vannak termőföldjeik, kaszálók, legelők, teljesen önellátóak. Tartanak fejősbirkákat, bárányokat. A gazda elmondta, több lábon állnak, de erre manapság szükség is van.

Ha mi, gazdák nem léteznénk, nem lenne kenyér, nem lenne vaj, tej az embereknek, az alapvető élelmiszerek nem kerülnének az asztalukra, ahogy zöldségek és gyümölcsök sem. Ha minket szorongatnak gazdasági értelemben, azt minden egyes ember megérzi a saját bőrén. Kemény élet ez, rengeteg munkával, de mindig lesznek olyanok, akik ezt az utat választják. Azt mondom, erre születni kell, elhivatottság, motiváció nélkül nem megy

- mondta a Hello Vidéknek a gazda.