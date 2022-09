Óriásit robbantottak a magyar fesztiválok: hatalmas lökést adtak a nyári turizmusnak is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Két év kihagyás után ezen a nyáron ismét a fesztiváloké volt az egyik turisztikai főszerep Magyarországon. A legismertebb hazai rendezésű események, mint a VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a Fishing on Orfű, a VeszprémFest, az EFOTT, a Campus, vagy a Sziget Fesztivál idén is számos hazai és külföldi vendéget mozgattak meg országszerte. A nagy, többnapos rendezvények továbbra is népszerűek hazánkban, melyet a szállásfoglalási adatok emelkedése is bizonyít. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nyári szezont Nyugat-Magyarország legismertebb fesztiválja, a VOLT nyitotta, amely 2022. június 21-25. között fogadta közönségét. Az ötnapos esemény alatt 15 ezer vendéget és 20 ezer vendégéjszakát regisztráltak a soproni szálláshelyeken, ami közel négyszerese volt az előző évi júniusi hasonló időszaknak. Kiemelkedő volt a növekedés a belföldi vendégek esetében, hiszen a szálláshelyeken regisztráltak 95 százaléka hazai látogató volt. A legnépszerűbb Balaton parti fesztivált, a Balaton Sound-ot – amely idén a B my Lake-nek is otthont adott − 2022. június 29-e és július 2-a között tartották. A rendezvény ideje alatt 30 ezer vendégéjszakát regisztráltak Zamárdiban, ami közel ötszörösét jelentette az egy évvel korábbi, hasonló időszak alatt eltöltött vendégéjszakáknak. A külföldi vendégéjszakák dinamikus emelkedésének köszönhetően a fesztivál idején Zamárdiban a vendégéjszakák több mint fele, 52%-a külföldiektől származott. Az elsősorban alternatív és underground élőzenei produkciók rendezvényeként számontartott Fishing on Orfű alatt – 2022. június 29. - július 1. – 16 ezer vendégéjszakát regisztráltak az esemény helyszínén, Orfűn. Az idei adatok szerint több, mint négyszer annyian foglaltak szállást a Baranya megyei településre a fesztivál ideje alatt, mint tavaly. Idén július 11-16. között rendezték meg a VeszprémFestet a királynék városában, Veszprémben. A rendezvény ideje alatt több mint 6 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 5%-kal több az egy évvel korábbihoz viszonyítva. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az EFOTT-ra tavaly augusztust követően, idén július 13-17. között került sor Sukorón, a Velencei-tó partján. A rendezvény ideje alatt 7900 vendégéjszakát regisztráltak a település szálláshelyein, ami negyvennégyszerese volt az egy héttel korábbi, azonos időszak alatt eltöltött vendégéjszakáknak. A Campus fesztivált Debrecenben, hagyományosan a Nagyerdei Stadion mellett tartották 2022. július 20-24. között. A rendezvény ideje alatt 13 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 10%-kal több az egy évvel korábbiakhoz képest. A fesztiválszezont a Sziget zárta a budapesti Hajógyári-szigeten 2022. augusztus 10-15. között. Az ötnapos esemény alatt 143 ezer vendég 274 ezer vendégéjszakát töltött el a főváros szálláshelyein, ami kétszerese az előző év augusztusi hasonló időszaknak.

