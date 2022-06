Ki az a személyi stylist, stílustanácsadó, és miért van rájuk baromira szükséged?

Bár az utóbbi években kétségtelenül felkapott szakma lett a stylist, ugyanúgy, mint a stílus-, vagy színtanácsadó, sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, kit is keressenek, ha öltözködési tanácsokra, segítségre van szükségük.

Először is fontos tisztázni, mik az alapvető különbségek a stylist, a stílustanácsadó, és a színtanácsadó munkája között. De nagyon fontos tudni azt is, mikor ajánlott szakember segítségét kérni; és mi alapján válasszunk magunknak megbízható szakembert.

Ki a stylist?

A stylist általában magazinok divatanyagin, televizós forgatásokon dolgozik. Egy kreatív team (sminkes, fodrász, stb.) segítségével, velük közösen álmodja, és valósítja meg, az adott fotózás/forgatás koncepcióját. Modellekkel, hírességekkel dolgozik, és nyilván a célok is különböznek a stílustanácsadó céljaitól. A televíziós stylist feladata, és felelőssége a műsorvezető képernyőképes megjelenése, illeszkedve az adott műsor jellegéhez, arculatához. A fashion stylist fotózásokon, reklámfilmeken dolgozik. Célja alapvetően a figyelemfelkeltés, emlékezetes, olykor meghökkentő outfit kialakítása. A szakember szoros együttműködésben van a stábbal, a szponzorokkal, illetve a műsorvezetővel is.

Miből áll a személyi stylist munkája?

Ő az, aki bizonyos ügyfél megbízásából, kifejezetten, és elsősorban az ő ruhaigényeit elégíti ki. Gondoskodik arról, hogy a különböző megjelenésekkor, alkalmakkor, az ügyfél kifogástalan, alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg. Vásárol az ügyféllel, adott esetben egyedül is, és az sem ritka, hogy házhoz szállítja a megfelelő outfitet. Természetesen kapcsolatot tart a tervezőkkel, sokszor a szetteket is együtt álmodják meg. Szolgáltatásait általában elfoglalt üzletemberek, és üzletasszonyok, médiaszemélyiségek, politikusok veszik igénybe. Miután ez egy bizalmi munkakör, a személyi stylist nem kizárólag projektalapon, hanem általában hosszú távon dolgozik együtt az ügyféllel.

Kinek segít a stílus-, és színtanácsadó?

Stílustanácsadóhoz elsősorban privát, hétköznapi emberek fordulnak segítségért, akik szeretnék megtalálni saját, önazonos stílusukat, és rátalálni az életvitelüknek megfelelő, kihasználható ruhadarabokra. A stílustanácsadás része az alkatelemzés, gardróbrendezés, és a stylisttal való közös vásárlás is. Célja a kornak, alkatnak, életvitelnek megfelelő stílus megtalálása, felépítése, amit a hordhatóság, kihasználhatóság jellemez. Általában projektalapon működik. A színtanácsadó a saját, számunkra legelőnyösebb színek megtalálásában segít, amik kiemelik szépségünket, amik által megjelenésünk üdébb, frissebb, kipihentebb lesz.

Hogyan válasszunk szakembert?

A szakmák népszerűsége értelemszerűen együtt jár a “felhígulással” is, ezért célszerű körültekintően választani. Lekövethető referenciák, és szakmai háttér nélkül nem érdemes senkiben sem megbízni. Ma, az internet világában, nem telik sok ídőbe “leinformálni “ valaki szakmai előéletét. Fontos is, hiszen egy rossz döntés esetén a bizalom fog meginogni az olyan szakemberek irányába is, akik évtizedek óta, sok éves szakmai tapasztalat birtokában űzik ezt a szakmát.

Mikor ajánlott szakember segítségét kérni?