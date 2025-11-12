2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Nő fotózza a farmer inget okostelefonon
Vásárlás

Te is használsz Vintedet? Teljesen megváltozott az app, mindenki sík ideg - erre nagyon figyelj

Pénzcentrum
2025. november 12. 17:43

A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon. A népszerű használtruha-alkalmazás átdolgozta a női és gyermekruhák méretezési kategóriáit, de erről nem tájékoztatta az összes felhasználót - számolt be a BBC.

Az új rendszerben a korábban egyértelmű méretjelöléseket (amiknek egyetlen számmérete és egy betűje volt, például S/8 vagy M/10) mérettartományokra cserélték (S/UK 8-10), míg egyes esetekben teljesen átsorolták a méreteket. Például ami korábban L/12-es méret volt, az most L/UK 16-18-as kategóriába került, az XXL/16-os pedig XXL/UK 24-26-ra változott.

A változtatás miatt számos eladó és vásárló fejezte ki nemtetszését a közösségi médiában. Hannah-Abby Devon elmondta a BBC-nek, hogy kénytelen volt szüneteltetni fiókját, mert nem volt ideje frissíteni az összes hirdetését. "Szerintem az egészet nem gondolták át alaposan" - nyilatkozta.

A Vinted közleménye szerint a változtatás célja, hogy a vásárlást "könnyebbé tegye mint valaha", és hogy a méretezés pontosabb legyen, különösen a más országokból származó vagy nemzetközi márkák esetében. A frissítés csak az Egyesült Királyságban élő felhasználókat érinti.

Stephanie Gallen glasgow-i felhasználó arról számolt be, hogy az általa 14-es méretként feltöltött ruhadarabok most 20-22-es méretként jelennek meg a platformon. "Ha bárki, aki 20-22-es méretet hord, megvásárolja ezeket, nagyon csalódott lesz" - mondta.

Charlotte Lunn Derbyből különösen dühös a változtatás miatt, mivel minden egyes hirdetését manuálisan kell módosítania. "Számomra ez különösen frusztráló, mivel krónikus beteg vagyok, és a Vinteden való értékesítés kulcsfontosságú volt számomra, miután a jövedelmem egy részét elvesztettem" - magyarázta.

A több mint 100 millió felhasználóval rendelkező litván vállalat tavaly termelt először nyereséget. Ez nem az első eset, hogy egy váratlan frissítés népszerűtlennek bizonyult: tavaly a Vinted visszavonta a szállítási lehetőségek módosítását a felhasználók reakciója után.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #online #ruha #eladás #alkalmazás #használt #ruhaipar #méret #vinted #frissítés

