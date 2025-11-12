A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét, így aki ilyen webáruházból rendelne karácsonyi ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg.
Te is használsz Vintedet? Teljesen megváltozott az app, mindenki sík ideg - erre nagyon figyelj
A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon. A népszerű használtruha-alkalmazás átdolgozta a női és gyermekruhák méretezési kategóriáit, de erről nem tájékoztatta az összes felhasználót - számolt be a BBC.
Az új rendszerben a korábban egyértelmű méretjelöléseket (amiknek egyetlen számmérete és egy betűje volt, például S/8 vagy M/10) mérettartományokra cserélték (S/UK 8-10), míg egyes esetekben teljesen átsorolták a méreteket. Például ami korábban L/12-es méret volt, az most L/UK 16-18-as kategóriába került, az XXL/16-os pedig XXL/UK 24-26-ra változott.
A változtatás miatt számos eladó és vásárló fejezte ki nemtetszését a közösségi médiában. Hannah-Abby Devon elmondta a BBC-nek, hogy kénytelen volt szüneteltetni fiókját, mert nem volt ideje frissíteni az összes hirdetését. "Szerintem az egészet nem gondolták át alaposan" - nyilatkozta.
A Vinted közleménye szerint a változtatás célja, hogy a vásárlást "könnyebbé tegye mint valaha", és hogy a méretezés pontosabb legyen, különösen a más országokból származó vagy nemzetközi márkák esetében. A frissítés csak az Egyesült Királyságban élő felhasználókat érinti.
Stephanie Gallen glasgow-i felhasználó arról számolt be, hogy az általa 14-es méretként feltöltött ruhadarabok most 20-22-es méretként jelennek meg a platformon. "Ha bárki, aki 20-22-es méretet hord, megvásárolja ezeket, nagyon csalódott lesz" - mondta.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Charlotte Lunn Derbyből különösen dühös a változtatás miatt, mivel minden egyes hirdetését manuálisan kell módosítania. "Számomra ez különösen frusztráló, mivel krónikus beteg vagyok, és a Vinteden való értékesítés kulcsfontosságú volt számomra, miután a jövedelmem egy részét elvesztettem" - magyarázta.
A több mint 100 millió felhasználóval rendelkező litván vállalat tavaly termelt először nyereséget. Ez nem az első eset, hogy egy váratlan frissítés népszerűtlennek bizonyult: tavaly a Vinted visszavonta a szállítási lehetőségek módosítását a felhasználók reakciója után.
Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban, december 24-én pedig délig lesznek nyitva.
2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban – így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!
Itt az Aldi minden üzletet érintő bejelentése: erre készülhetnek a vásárlók, a nyitvatartásról van szó
Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
Indul a bejgli-őrület a magyar diszkontokban: megjött az első fecske, polcra rakták a magyarok ünnepi kedvencét - csak a készlet erejéig!
Meglepően korán indította be a karácsonyi szezont az Aldi: a diszkontlánc már november elején piacra dobta a frissen sütött bejgliket.
Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
Itt a MOHU bejelentése, nagy változás kezdődik a palackvisszaváltó automatáknál, rengetegen várták már
Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
Nem jönnek vissza az aranyidők, a magyar libahús, libamáj már nem lesz soha abban a helyzetben, mint húsz-harminc évvel ezelőtt.
A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat - közölte a boltlánc.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,4, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?
Nem csak két diszkont, hanem két különböző gyártó euró formájú édességeinek árát hasonlítottuk össze.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.