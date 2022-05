Egészséges, és még spórolhatunk is vele: virágzik a bodza, amiből pezsgő is készülhet

Május egyik legjellegzetesebb növénye talán a csodaszép és illatos bodzavirág, ami nem csak egészséges, de ezernyi ételt és üdítőt készíthetünk belőle. A népi gyógyászatban évszázadok óta alkalmazzák vízhajtóként és természetes gyógymódként különféle betegségekre, de a legfinomabb házi szörpök is ebből készülhetnek. A Hello Vidék szedte össze, hogy mi mindenre használható a virág.

Fontos tudni, hogy ugyanúgy, ahogy a pitypangszörp készítése esetében is a bodzát se szabad leszedni a forgalmas utak melletti bokrokról, ugyanis az autók kipufogógázából származó káros anyagok, illetve az útról szálló por beszennyezi a virágokat. Ugyanígy a szántóföldek közvetlen közelében virágzó bokrokat is érdemes elkerülni, hiszen a haszonnövényeket tavasszal permetezik. Viszont, ha olyan helyen lakunk, ahol a feltételek adottak és szeretjük is a bodzát érdemes belevágni a szedésébe és a felhasználásába.

A legideálisabb az, ha olyan kisforgalmú utak vagy bekötőutak mentén lévő bokrokról vágjuk le a virágokat, amik vízparton, erdőszélen vagy mezők szegélynövényzeteként nőttek, távol a szántóktól. Ha belevágunk a bodza gyűjtésbe, akkor mindenképpen kerüljük a nejlonzacskókat, mivel azokban pillanatok alatt elfonnyadnak a virágok, használjunk helyette inkább kosarat vagy szellős zsákokat. A gyűjtés során a rovarokat rázzuk le a virágról, azonban sose mossuk meg őket, különben az értékes virágpor, ami a jellegzetes ízét adja a bodzának kárba veszik. Egy bokorról pedig sose szedjük le az összes virágot, különben nem fog fejlődni, szaporodni és így nem fogjuk tudni nyár végén a zamatos bogyókat begyűjteni.

A fentieket szem előtt tartva sok mindent készíthetünk a bodzából, a mindennapi gyógyászatban és étkezésben is egyaránt hasznosíthatjuk. A virágokat be kell áztatni, vagy ki kell főzni, míg a bogyókat kötelezően meg kell főznünk, hogy lebomoljon bennük a szambunigrin nevű anyag, ami hasmenést okozhat. A bogyók csonthéjas magjait pedig a gyümölcs átpasszírozásával tudjuk eltávolítani. Ha pedig konyhakésszé tettük az anyagokat könnyedén tudunk belőlük szörpöt, pezsgőt, vagy akár lekvárt is készíteni.