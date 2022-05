Itt a magyarok filléres kedvence: szuperegészséges, és bárhol elérhető

A tavasszal újjáéledő természet minden évben izgalmas, váratlan finomságokkal kecsegteti a különleges és egészséges ételek, italok kedvelőit. Májusban már javában virágzik a felnőttek és a gyerekek egyik nagy kedvence, a napfényes, vidám hangulatú pitypang, ami amellett, hogy dekoratív, természetesen ehető is. Milyen növény a pitypang, milyen jótékony egészségügyi hatásai vannak? Mikor szedjük a pitypangot és hogyan készíthetünk belőle kincset érő szörpöt? Tényleg olyan az íze, mint a palackba zárt napfénynek?

Habár a pitypang sokáig virágzik, a legtöbbet április végén és május első felében találunk belőle a magyar mezőkön, éppen ezért most érdemes őket begyűjteni, hogy kinyerjük belőlük a „napfény esszenciáját”. Habár korábban egyszerű, sárga virágként gondoltunk rá, ma már szinte kincsként kezeljük a pitypangot, hiszen olyan érdekes, semmihez sem hasonlítható ízű szörpöt készíthetünk belőle, ami bárkit levesz a lábáról – emellett ajándéknak sem utolsó! A Hello Vidék most elárulta, hogyan gyűjtsük és dolgozzuk fel a pitypangot szakszerűen, hogy a legszebb, ízekben gazdag szörpöt készíthessük el belőle!

A pitypang virágzása áprilisban kezdődik és egészen augusztus végéig tart, azonban ilyenkor, május elején találhatjuk a legnagyobb számban, mikor egyik pillanatról a másikra minden sárgába borul. A gyűjtés alapszabályai egyszerűek, ugyanúgy kell eljárnunk, mint például a bodza gyűjtése esetén: kerüljük a forgalmas utak környéki mezőket, mert az autók kipufogógázából származó káros anyagok és a szálló por elszennyezi a virágokat. Akár vidéken, akár a főváros nyugodt, parkos részein találhatunk tiszta területeket, azonban lehetőleg kerüljük a kutyasétáltatásra gyakran használt városi parkokat is, ahol az állatok vizelete szintén sok növényt érint. A pitypangot minél hamarabb fel kell dolgozni, lehetőség szerint a virágszedés után azonnal lássunk hozzá! Miért? Egyrészt, mert a pitypang kis sárga szirmai könnyen összeesnek, megfonnyadnak, másrészt mert a virágfejek hamarosan be fognak záródni, míg a bimbószerű állapotot el nem érik (gondoljunk csak bele, a napfényes órák elmúltával a természetben is összecsukódnak) – így jóval nehezebb „kipelyhezni” a virágokat, azaz, kiszedegetni a szirmaikat egy tálba.

Miután tiszta helyről sikerült begyűjtenünk a virágokat, nagy döntés előtt állunk: elkészíthetjük a szörpöt szakszerűen, csak a szirmokból (mi ezt az utat választottuk), vagy készíthetjük „megúszósan”, a zöld részeket rajta hagyva - a szörp mindkét esetben elkészül. Azért ajánljuk a munkaigényes verziót, tisztán a virágokból, mert így lesz igazán esszenciális a szörpünk, így lesz igazán tiszta virágíze, nem mellesleg ettől lesz gyönyörű mézszínű a szörpünk. Ha rajta hagyjuk a zöld részeket, akkor zöldesbarna, kevésbé szép színt kapunk, illetve az ízek sem lesznek olyan letisztultak. Hogy mire való a pitypang, milyen hatást gyakorol egészségünkre, és hogyan kell igazán finom szörpöt készíteni belőle, azt a Hello Vidék cikkében ti is megtudhatjátok!