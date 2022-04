Új őrület terjed a magyar erdőkben: sokan már nem csak a medvehagymát szedik, ebből is főznek

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Az erdők és mezők számtalan izgalmas gyógynövénye igazi kincs a hozzáértők számára – nem is gondolnánk, mennyi hétköznapi „gyom” mellett haladunk el nap mint nap, amelyeket leszüretelve igazán izgalmas konyhai alapanyagokhoz juthatunk. Április végén a hazai gyógynövények már javában kihajtottak, csokorszámra szedhetjük őket, ha találunk néhány friss, fiatal hajtást. Ezek közé a gyógynövények közé tartozik az egyszerű csípős csalán is, amit nem csak a hagyományos népi gyógyászatban hasznosítanak, hanem elsőosztályú fogásokat is varázsolhatunk vele az asztalra - írja a HelloVidék.

Habár a medvehagyma szezon még mindig tart, áprilisban már kihajtott a közönséges csalán is, ami annak ellenére, hogy „megcsípi” az arra járókat, rendkívül egészséges gyógynövény és konyhai alapanyag. Cikkünkben eláruljuk, mi mindenre jó a csípős csalán, milyen megbetegedések ellen alkalmazták a népi orvoslásban és hogy milyen jótékony hatásait élvezhetjük kúraszerű fogyasztásával. Hogyan gyűjtsük a csalánt és hogyan tegyük konyhakésszé, hogy biztonságosan fogyaszthassa bárki? Ezek a kipróbált csalán receptek megérnek egy próbát: nem csak finomak, hanem az immunrendszerünket is felturbózhatjuk velük! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Csalán a konyhában? Naná! csalán (egészen pontosan a nagy csalán) egy egész Európában elterjedt, közönséges gyógy- és gyomnövény, melynek fiatal hajtásait évezredek óta gyűjtik az emberek. Habár rengeteg kiránduló messzire elkerüli, ha teheti, hiszen a csalánlevél érintésre fájdalmas, viszkető, égő kiütéseket okoz, sokan kifejezetten azért látogatják az erdőket és a mezőket, hogy begyűjthessék ezt a növényt. Habár a csalán magasra nő - akár 50-150 cm is lehet a számára kedvező, nedves talajú erdőkben, mocsarak környékén (gyakran akácosok aljnövényzetében) -, áprilisban még alacsony termetű, fiatal hajtásokkal találkozhatunk, amelyeknek a legkedvezőbbek az élettani hatásai. Ha érdekel a cikk további része, akkor olvasd el a HelloVidéken!

Címlapkép: Getty Images

