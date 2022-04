Kórházban fekszik a magyar rocklegenda: lehet, hogy nem tud többé zenélni sem

Zeffer András, a P. Mobil és a Mobilmánia billentyűse korábban leukémia miatt került a kórházba. Meggyógyult, de a betegség most újabb szövődményt okozhatott a testében.

Miután 2006-ban már hónapokat töltött kórházban leukémia miatt, most újra kórházba került Zeffer András, a P. Mobil és a Mobilmánia billentyűse. A zenész ujjfájását egy bőrgyógyász korábban csak szemölcsként diagnosztizálta, de mostanra kiderült, valójában infarktus keletkezett az ujjában.

Mint Zeffer a lapnak elmondta, a 2021 decemberében az Arénában tartott Mobilmánia koncert alatt már érezte, hogy fáj az ujja, de akkor még nem gondolta, hogy komoly a baj, és ezt a téves diagnózis is megerősítette. Most vasárnap már bekötött kézzel koncertezett, de ekkor már tudta, hogy újra kórházba kell vonulnia.

A Szent Imre Kórház angiológiai osztályán egyhetes szigorú intenzív infúziós kezelést kapok. Merthogy kiderült, a jobb kezem középső ujjában infarktus keletkezett. Sajnos, a leukémiával folytatott harc nyomán autoimmun betegség is kialakult nálam. Ez ennek a következménye is lehet. Az orvosok biztatnak, hogy minden rendben lesz, de az a mondat is elhangzott, hogy ha nem jön rendbe az ujjam, akkor végleg be kell fejeznem a zenélést. A kezem nem lesz alkalmas a billentyűk használatára. De erre nem is gondolok. Harcolok, ahogy korábban is tettem

– mondta a zenész a Blikknek.