Kiderült az igazság: ebből élt olyan nagy lábon VV Aurelio, rengeteg pénzt tapsolt el

Kiderült, miből élt olyan nagy lábon VV Aurelio. Az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban elmondta, hogy édesapja Svájcban volt óratervező és többek között Berlusconinak is dolgozott. Mindenük megvolt, luxusban éltek, amíg apja csődbe nem ment, ezért költöztek Bajára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A valóságshow-szereplő később bevallotta azt is, hogy még így is tízmilliókat örökölt édesapja után. Aurelio jelenleg börtönbüntetét tölti, mert jogerősen elítélték emberrablásért. Mint a műsorban kifejtette, rengeteg pénz állt a házhoz akkor is, amikor megnyerte a Való Világot, és szerepelt a tévében utána: Megnyertem a VV-t, voltam a dzsungelben, műsorvezető voltam, volt egy olyan hónap, hogy érkezett négymillió kettő' tizedikén a számlámra - mesélte, majd hozzátette, egy hét alatt elverte ezt a pénzt.

