Ezt nem dobhatta vissza: dollártízmilliókért száll ringbe Joshua a youtube-sztár Jake Paul ellen

Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre - írta meg a BBC.

A korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshua elfogadta a "visszautasíthatatlan ajánlatot", és december 19-én a Miami Kaseya Centerben mérkőzik meg az amerikai Jake Paullal. A brit bokszoló várhatóan 36,9 millió fontot (50 millió dollárt, vagyis átszámítva mintegy 16,5 milliárd forintot) keres a nyolc menetesre tervezett összecsapással.

Steve Bunce bokszszakértő a BBC Radio 5 Live-nak nyilatkozva "nevetségesnek" nevezte a mérkőzést, és Pault mindössze "kezdőnek" titulálta. "AJ olyan ajánlatot kapott, amit egyszerűen nem utasíthatott vissza. Nem tagadnám meg egyetlen profi bokszolótól sem a lehetőséget, hogy pénzt keressen bármilyen mérkőzéssel" – fogalmazott Bunce.

A szakértő szerint Joshua és Paul között óriási a különbség: a brit bokszoló legalább 15 centivel magasabb és akár 25 kilóval nehezebb is lehet ellenfelénél. "AJ olimpiai bajnok, ezt gyakran elfelejtjük. Jake Paul kiváló kezdő, de csak egy súlycsoporttal lejjebb, a cirkálósúlyban, és pontosan ez: egy kezdő, aki nevetséges mérkőzéseket hoz össze" – magyarázta.

Nakisa Bidarian, a Most Valuable Promotions társalapítója és Paul menedzsere szerint nincs biztonsági kockázata a mérkőzésnek. "Jake jobb helyzetben van, mint sok más bokszoló a rendszeresen megrendezett mérkőzéseken. Szerintem jó esélye van. AJ nagy, erős, de lassabb, és sebezhetőbb Jake mozgásával szemben" – nyilatkozta a BBC Sportnak.

Nick Blackwell korábbi brit középsúlyú bokszoló, aki 2016-ban agysérülés miatt vonult vissza, nem ért egyet a mérkőzés megrendezésével, mert "rendkívül veszélyesnek" tartja. "Nem akarom, hogy bárki átélje, amin én keresztülmentem. Joshua azt csinál majd, amit akar" – mondta a BBC Newsbeatnek.

Bunce szerint Joshua és Paul összecsapása a bokszban újabban elterjedt "különleges" mérkőzések sorába illeszkedik, mint például Francis Ngannou UFC-bajnok korábbi küzdelmei Tyson Fury és Joshua ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ngannou fizikailag sokkal közelebb állt ellenfeleihez, mint Paul Joshua-hoz.

Bidarian szerint a mérkőzés "karriert meghatározó pillanat" lesz mindkét bokszoló számára. "Joshua számára ez lehetőség, hogy véget vessen a Jake Paul-jelenségnek, de nagy kockázatot is jelent, ha nem úgy teljesít, ahogy az emberek elvárják tőle" – mondta a promóter, aki a 2025-ös év legnagyobb küzdősport-eseményének jósolja az összecsapást.

Bunce szerint a 36 éves Joshua számára ez nem ideális módja karrierje alkonyának. "Ha a puristákhoz hasonlóan gondolkodnék, aki látta AJ-t már 18 éves korában, természetesen azt mondanám, hogy ez nem méltó. Szerettem volna látni őt Fury ellen öt évvel ezelőtt? Persze. De ez nem történt meg akkor, és még az a mérkőzés is késői lesz már."