Az új amerikai szankciók akár 500%-os vámmal sújthatják az orosz energiát vásárló országokat.
Ezt nem dobhatta vissza: dollártízmilliókért száll ringbe Joshua a youtube-sztár Jake Paul ellen
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre - írta meg a BBC.
A korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshua elfogadta a "visszautasíthatatlan ajánlatot", és december 19-én a Miami Kaseya Centerben mérkőzik meg az amerikai Jake Paullal. A brit bokszoló várhatóan 36,9 millió fontot (50 millió dollárt, vagyis átszámítva mintegy 16,5 milliárd forintot) keres a nyolc menetesre tervezett összecsapással.
Steve Bunce bokszszakértő a BBC Radio 5 Live-nak nyilatkozva "nevetségesnek" nevezte a mérkőzést, és Pault mindössze "kezdőnek" titulálta. "AJ olyan ajánlatot kapott, amit egyszerűen nem utasíthatott vissza. Nem tagadnám meg egyetlen profi bokszolótól sem a lehetőséget, hogy pénzt keressen bármilyen mérkőzéssel" – fogalmazott Bunce.
A szakértő szerint Joshua és Paul között óriási a különbség: a brit bokszoló legalább 15 centivel magasabb és akár 25 kilóval nehezebb is lehet ellenfelénél. "AJ olimpiai bajnok, ezt gyakran elfelejtjük. Jake Paul kiváló kezdő, de csak egy súlycsoporttal lejjebb, a cirkálósúlyban, és pontosan ez: egy kezdő, aki nevetséges mérkőzéseket hoz össze" – magyarázta.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Nakisa Bidarian, a Most Valuable Promotions társalapítója és Paul menedzsere szerint nincs biztonsági kockázata a mérkőzésnek. "Jake jobb helyzetben van, mint sok más bokszoló a rendszeresen megrendezett mérkőzéseken. Szerintem jó esélye van. AJ nagy, erős, de lassabb, és sebezhetőbb Jake mozgásával szemben" – nyilatkozta a BBC Sportnak.
Nick Blackwell korábbi brit középsúlyú bokszoló, aki 2016-ban agysérülés miatt vonult vissza, nem ért egyet a mérkőzés megrendezésével, mert "rendkívül veszélyesnek" tartja. "Nem akarom, hogy bárki átélje, amin én keresztülmentem. Joshua azt csinál majd, amit akar" – mondta a BBC Newsbeatnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bunce szerint Joshua és Paul összecsapása a bokszban újabban elterjedt "különleges" mérkőzések sorába illeszkedik, mint például Francis Ngannou UFC-bajnok korábbi küzdelmei Tyson Fury és Joshua ellen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ngannou fizikailag sokkal közelebb állt ellenfeleihez, mint Paul Joshua-hoz.
Bidarian szerint a mérkőzés "karriert meghatározó pillanat" lesz mindkét bokszoló számára. "Joshua számára ez lehetőség, hogy véget vessen a Jake Paul-jelenségnek, de nagy kockázatot is jelent, ha nem úgy teljesít, ahogy az emberek elvárják tőle" – mondta a promóter, aki a 2025-ös év legnagyobb küzdősport-eseményének jósolja az összecsapást.
Bunce szerint a 36 éves Joshua számára ez nem ideális módja karrierje alkonyának. "Ha a puristákhoz hasonlóan gondolkodnék, aki látta AJ-t már 18 éves korában, természetesen azt mondanám, hogy ez nem méltó. Szerettem volna látni őt Fury ellen öt évvel ezelőtt? Persze. De ez nem történt meg akkor, és még az a mérkőzés is késői lesz már."
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt
Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.
Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.