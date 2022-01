Itt a Szerencsejáték Zrt. bejelentése: nagy változás élesedik a sorsjegyeknél

Többéves előkészítő munkát követően biztonságosabbá, gyorsabbá és hatékonyabbá tette sorsjegyértékesítő rendszerét karitatív hálózatában a nemzeti lottótársaság. Digitális eszköz biztosításával a Szerencsejáték Zrt. Európában másodikként biztosította a hálózatban dolgozók részére, hogy online kezeljék készleteiket és értékesítsék sorsjegyeiket, ezzel növelve az ügyfélélményt is.

2003 óta vezető szerepet tölt be a társaság a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása területén, ennek keretében elhelyezkedési lehetőséget biztosít hallássérült, mozgáskorlátozott, továbbá egészségkárosodott munkavállalóknak az ún. karitatív sorsjegyértékesítő hálózatán keresztül. A hálózat létrehozására és fenntartására a társaság olyan küldetésként tekint, amely példát mutathat más vállalatok számára a megváltozott munkaképességűek nyíltpiaci foglalkoztatási kereteinek szakszerű kialakításában és a sikeres munkahelymegtartó programok elindításában, fenntartásában.

A közelmúltban a karitatív sorsjegyértékesítő hálózat egy újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen 2021 év végétől online értékesítési rendszert vezettek be a megváltozott munkaképességű munkavállalói körében is. A nemzeti lottótársaság a Spanyol Látássérültek Nemzeti Szervezete (ONCE) után Európában másodikként fejlesztette karitatív sorsjegyértékesítő hálózatának eladási rendszerét digitális értékesítéssé. A transzformáció keretében az érintett munkavállalók a rendszerre csatlakozva immár online kezelhetik készleteiket, ennek köszönhetően pedig jelentősen megnövekedett az értékesítésre fordítható idő és a munkatársaknak lehetőségük nyílik a nyeremények biztonságosabb és magasabb nyereményhatáron belüli beváltására is. Az átállással az értékesítés gyorsabbá vált, a belső kommunikáció pedig hatékonyabbá.

A Szerencsejáték Zrt. foglalkoztatóként végzett tevékenysége mellett elkötelezett a fogyatékossággal élő játékosok számára nyújtott digitális és személyre szabott megoldások alkalmazásában is. E mellett a társaság a tavalyi évben új szintre emelte szemléletformáló aktivitását és 2022-ben is folytatta „A játék összeköt!” elnevezésű országos lefedettségű játszótér-építési programját, amely keretében ép és sérült gyermekek közös játékélményeket szerezhetnek a befogadó közösségi terek valamelyikén.

A társaság hálózatában olyan embereknek biztosít munkalehetőséget, akik egészségügyi problémáik miatt évek óta nem találtak munkát, és emiatt korábbi sikeres életükben kedvezőtlen változás állt be. Jelenleg 160 megváltozott munkaképességű munkatárs dolgozik értékesítőként 72 település több mint 110 értékesítő helyén, amely létszámmal a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintje a vállalatnál eléri a 10 százalékot.