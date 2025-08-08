Egykor a magyar gazdasági elit központi alakja volt, ma már csak kifosztott villája emlékeztet Kapolyi László hajdani hatalmára.
Videón a pillanat, amikor az újdonsült lottómilliárdos elmondja a fiának, hogy nyertek
Egy kétéves rákbetegséggel küzdő édesapa, Paul Harvey egymillió fontot nyert a lottón, amit gyermekei jövőjére és családja életkörülményeinek javítására fordít - írja a Daily Mail.
A norfolki Attleborough-ban élő 51 éves egyedülálló apa, Paul Harvey nehéz éveken van túl, miután bélrákkal küzdött. A két tinédzser gyermekét egyedül nevelő férfi azonban óriási örömmel fedezte fel, hogy nyert a National Lottery EuroMillions Millionaire Maker sorsolásán.
Harvey megható módon, videóra rögzítve osztotta meg a hírt fiával, amikor az hazaért az iskolából. A felvételen hallható, ahogy megkérdezi: "Hány milliomost ismersz?" Miután fia azt válaszolta, hogy egyet sem, az apa közölte vele: "Most már ismersz egyet", amire a meglepett fiú először nem akarta elhinni a hírt:
Az életüket megváltoztató összeget a család több célra is fel kívánja használni. Először is közös külföldi nyaralást terveznek Görögországba, ami az első ilyen utazásuk lesz együtt. Harvey, aki korábban 12 évig élt Cipruson és folyékonyan beszél görögül, izgatottan várja, hogy megmutathassa a nyelvet gyermekeinek.
A nyereményből új otthont is szeretnének vásárolni, mivel jelenlegi lakásukban nincs elég hálószoba mindhármuknak, így az apa a nappaliban alszik. Emellett lánya számára egy Fiat 500-as autót tervez venni, hogy gyakorolhasson a még idén esedékes vezetői vizsgájára.
"Az élet nem volt mindig könnyű, de a gyerekek mindennél fontosabbak számomra, és mindig ők az elsők" - nyilatkozta Harvey, aki a nyereményt gyermekei tanulmányainak és jövőbeli karrierjének támogatására is fordítja majd.
A szerencsés apa július 4-én vett részt a sorsoláson, de csak egy héttel később értesült nyereményéről, amikor e-mailt kapott a lottótársaságtól. Először csalásnak hitte az üzenetet, de hamar kiderült, hogy valóban milliomos lett.
