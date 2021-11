Megnyílt a 2021-es Vörösmarti téri Karácsonyi Vásár: képeken az idei évi rongyrázás

Megnyitotta kapuit a Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár.

November 19-én, pénteken megnyitotta kapuit a főváros ikonikus téli ünnepe, a Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a Vörösmarty téren. A Budapest Brand nZrt., a főváros hivatalos turisztikai, kulturális és marketing szervezete idén egy élményekben gazdag, felszabadult, mégis biztonságos adventi környezetet teremt látogatóinak - írják közleményükben.

Arról is beszámoltak, hogy a vásáron családi kedvezményekkel, közös gyertyagyújtással és ünnepi fényfestéssel várják a vásározókat. Ezen felül elindult a vásár honlapja is, ahol minden hasznos információ és az árusok kínálata is megtalálható. A karácsonyi vásárt Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes és Faix Csaba, a szervező Budapest Brand nZrt. vezérigazgatója nyitották meg november 19-én, péntek délután.

Képek a vásárról:

Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár