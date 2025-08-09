2025. augusztus 9. szombat Emőd
10 eurós bankjegy 100 forintos bankjegyen
Hihetetlen! Elvitték az európai szuperlottó 14 milliárdos főnyereményét: íme a vagyont érő számok

Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal. Magyarországon a legnagyobb nyeremény 2 258 660 forint volt, amelyet két szerencsés játékos vitt haza a 4+2 találatos szelvényével.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 32. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 32. játékhéten, pénteken:

7; 16; 23; 41; 42; 1; 4.

A legmagasabb magyar nyeremény a IV. nyerőosztályban született: két szerencsés magyar játékos 2 258 660 forintot nyert a 4+2 találatos szelvényével. Az V. nyerőosztályban 28 játékos fejenként 123 495 forinttal gazdagodott. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további több mint 17 ezer magyar játékos nyert kisebb-nagyobb összegeket.

Magyarországon nem volt telitalálat, de Európában egy játékos elvitte az 5+2 találatos főnyereményt és így 36,5 millió eurót nyert, a következő, 33. heti sorsoláson, kedden már 10 millió euró, azaz 3,9 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 278 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

