Nobel díj átadás 2025: mennyi a Nobel díj összege, azaz mennyi a Nobel díj pénzjutalom? A Nobel díj jutalom mellett megtudhatod, mikor lesz a Nobel...
Nem szokványos büntetés, de egy próbát megér: békéről kell írnia a kivégzésről csetelő diáknak
Feltételesen felfüggesztették az eljárást a győri diák ellen, aki erőszakos cselekményekkel fenyegetőzött az interneten. A 15 éves fiatalnak, akit a TEK kommandósai fogtak el februárban, több feltételnek kell megfelelnie a következő három évben- írja a Telex.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást azon 15 éves győri tanuló ügyében, akit a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai vettek őrizetbe idén februárban, miután az interneten feketék, muszlimok és LMBTQ-emberek nyilvános kivégzésével fenyegetőzött - számolt be a Blikk a fiatal ügyvédjére hivatkozva.
Lichy József ügyvéd a bulvárlapnak elmondta, hogy védencének egy tízezer karakteres fogalmazást kell készítenie, amelyben kifejti, milyen hatással volt tette önmagára és családjára, valamint mit jelent számára a béke és az együttélés. Emellett pszichoterápiás kezelésen kell részt vennie és folytatnia kell tanulmányait. A fiatalnak rendszeresen be kell mutatnia közösségimédia-tevékenységét a pártfogó felügyelőnek, továbbá tilos titkosított kommunikációs alkalmazásokat használnia.
A diákra az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) figyelt fel, amikor egy ismerősével angol nyelven folytatott beszélgetésében a "nyilvános kivégzés" kifejezést használta. A csetelésből nem derült ki pontosan, hol és hogyan tervezte végrehajtani a fenyegetést, sem az, hogy kiket szemelt ki áldozatnak. Mindössze annyit közölt beszélgetőpartnerével, hogy "megcsinálom", és majd figyelje a híradót. A Blikk korábbi információi szerint a fiatalnak nem voltak korábbi pszichés problémái, és a rendőrség sem foglalkozott vele korábban.
A feltételes ügyészi felfüggesztés olyan esetekben alkalmazható, amikor fiatalkorú gyanúsított ellen 8 évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntethető cselekmény miatt folyik nyomozás, és a bűncselekmény jellege, az elkövetés módja, valamint a gyanúsított személye alapján várható, hogy az intézkedés elősegíti a fiatal helyes irányú fejlődését. A diákot öt hónapos javítóintézeti fogvatartás után engedték szabadon, majd egy hónapig házi őrizetben tartották.
Győr-Moson-Sopron vármegyében korábban is történt hasonló eset: 2022-ben egy kapuvári fiút vettek őrizetbe, aki azzal fenyegetőzött, hogy megöli egyik osztálytársát. Az ő ügyében is hasonló döntés született - dolgozatot kellett írnia a lelkiismereti és vallási szabadságról, valamint a diszkrimináció tilalmáról, emellett pszichológiai kezelésen kellett részt vennie.
