Adventi korlátozások Pesten és vidéken: ilyen szabályok lehetnek a karácsonyi forgatagban

A tavalyi évvel ellentétben idén a legtöbb fővárosi és vidéki karácsonyi vásár megrendezésre kerül - legalábbis jelenleg úgy tűnik. Van ahol viszont csak szigorú járványügyi korlátozások mellett vehetünk rész a rendezvényen, védettségi igazolvány, vagy negatív koronavírusteszt birtokában. sok helyen ajánlott a maszk, és a védőtávolság betartása is.

Egyelőre komolyabb járványügyi korlátozásokat még nem léptettek életbe, holott a legfrissebb, péntek reggel közzétett adatok szerint az aktív fertőzöttek száma pedig 89 581 főre emelkedett – és ne felejtsük el, ők csak a regisztráltak, a valós szám ennél lényegesen több lehet. Lassan megyünk bele a télbe, ennek is köszönhető a fertőzöttségi mutatók folyamatos emelkedése, ám közeleg az ünnepi időszak, és a karácsonyi vásárok ideje is. Tavaly elérhető oltás hiányában a legtöbb ilyen jellegű adventi rendezvényt törölték, idén azonban, legalábbis eddig úgy fest, megtartják ezeket.

Az Európa-szerte híres, egyik legnagyobb téli rendezvényt, a Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásárt is megrendezik, azonban látogatása a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően védettségi igazolványhoz, vagy egyéb járványügyi dokumentumok meglétéhez kötött – tudtuk meg a rendezőktől.

A vásárt kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.

A látogatókat több kapun engedik be a szervezők, védettséget igazoló dokumentum és személyazonosító igazolvány megtekintése mellett. Oltás hiányában azokat is beengedik, akik igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen (az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, EESZT-ben legalább egy pozitív eredményű PCR tesztje vagy antigén gyorstesztje van nyilvántartva, vagy az utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését. Nem csak a magyarokat, a külföldieket is ellenőrzik, nekik nemzetközi igazolást, vagy negatív PCR tesztet kell felmutatniuk.

Emellett a vendéglátó egységeknél idén először kerül bevezetésre a készpénzmentes vásárlás, hogy ezzel is csökkenjen a járványügyi kockázat. A szervező a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően előírhatja a vásár területén egy időben tartózkodó látogatók létszámát. A létszám elérésének pillanatában megtagadhatja a további látogatók belépését mindaddig, ameddig a területen tartózkodók létszámának csökkenésével erre lehetőség nyílik. A szájmaszk használata a Vörösmarty téren nem kötelező, azonban erősen ajánlott.

Óbudán is lesz karácsonyi vásár, november 26-tól egy hónapon át különféle programokkal, koncertekkel, kézműves vásárral várják a látogatókat. Korcsolyázásra két helyszínen, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén lesz lehetőség ingyenesen.

A járványhelyzet változásának köszönhetően idén újra ünnepelhetjük az Adventet a Bazilikánál: 2021. november 19-től az Budapesten a Szent István téren a rendezvény a hagyományos formájában rendezik meg, egészen január 1-ig várják az érdeklődőket. Idén is feldíszítenek egy hatalmas, közös karácsonyfát, mely az óriás adventi koszorúval és betlehemi jászollal együtt végig kíséri az idei eseménysorozatot. November 28-tól minden vasárnap sor kerül az adventi gyertyagyújtásra is.

A hagyományos Bosnyák téri Zuglói Adventi vásárt idén nem tartják meg, helyette csak egy kisebb egy napos, pontosabban két órás programot szerveznek az első adventi vasárnapon, ahol megnyitják a korcsolya-szezont és meggyújtják az első gyertyát.

"Amikor dönteni kellett erről, már látható volt, hogy lesz negyedik hullám, igaz, azt nem lehetett tudni, hogy milyen súlyosságú. Úgy döntöttünk, hogy a teljes 4 hetes vásárt nem tartjuk meg, de kompromisszumos megoldásként a szokásos jégpályát felépítjük, amit felügyelt keretek között, megszabott létszámmal tudnak igénybe venni a lakosok, illetve egy közös gyertyagyújtást tartunk. Nagyon fontosak ezek a közösségi élmények és nagyon hiányzik, hogy még mindig csak óvatosan szervezhetünk rendezvényeket. De az emberek biztonsága mindennél fontosabb. A rendezvényen bár szabadtéri lesz, a maszk használatát javasolni fogjuk" - mondta el a Pénzcentrumnak Zugló Önkormányzatának kommunikációs vezető

A fővároson kívül

Úgy tűnik, nem csak a fővárosban, de a vidéki városokban is bizakodóak, és egyelőre úgy terveznek, nem maradnak el az ünnepváró események, és az esetleges korlátozó intézkedésekről még nem született sok helyen döntés.

Győrben tervek szerint idén nem marad el a karácsonyi vásár: Sokan kérdezték, hogy lesz-e idén Adventi Vásár Győrben. Igen, tervezzük, november 26-tól – írja Dézsi Csaba András, Győr polgármestere közösségi oldalán.

2021.11.26. - 12.24. között várja Pécs az ünneplőket, Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár megnyitja kapuit a Széchenyi téren. A Széchenyi tér és környéke a vásár idejére a mesék, az ízek, az illatok, a közös élmények, a meghitt hangulatok és közös ünnep terévé változik.

Egy év kihagyás után idén ismét megnyitja kapuit a Debreceni Téli Vásár. Közel 100 vendéglátós és vásáros várja a karácsonyra készülőket november 26-tól egészen december 23-ig kézműves termékekkel, szívmelengető finomságokkal. Ráadásul idén új, nagyobb területen kap helyet a vásár: a megszokott Kossuth tér mellett több új helyszínen találkozhatunk árusokkal! Ilyen a Rózsa utca, a Csapó utca, a Dósa nádor tér és a Piac utca 1-3. előtti tér. A vásár a jelenleg érvényben lévő szabályozások alapján védettségi igazolvány nélkül látogatható.

Miskolc belvárosa minden évben ünnepi fényben várja adventi időszakban a város lakóit és látogatóit. Az Advent Miskolc programsorozat közösségi élményt kínál a Szent István téren, amit az óriási adventi naptár és koszorú, a Szeretet Sütigyár mézeskalács illata, valamint az ország legnagyobb Szeretetdoboza tesz igazán ünnepivé. A Szent István téren és környékén rengeteg árus kínálja portékáit, karácsonyi házi süteményeit, finom ételeket és forró italokat.

Utoljára 2 éve volt karácsonyi programsorozat Szeged belvárosában, és a helyiek nagyon remélik, hogy a járvány idén nem törlik el ismét. november 26-án nyílik Szeged grandiózus karácsonyi vására, amely egy év kihagyás után a hagyományoknak megfelelően ismét négy helyszínen várja az érdeklődőket – írta meg a HelloVidék. A Széchenyi téren már áll az óriáskerék, amely eddig csak az ünnep kelléke volt, oda még a hónap végén gasztroudvar költözik. Kirakodóvásár viszont ott nem lesz, az árusok mindannyi­­an a Dóm téren kínálják majd portékáikat. A Dugonics téren ott lesz a két elmaradhatatlan szelfipont: Rudolf, a rénszarvas, illetve a szánon ülő Mikulás, a Klauzál téren pedig most is felállítják a város karácsony­fáját. A Dóm térre tervezik a családi programokat: az óri­­ás adventi koszorú mellett, amelyen minden adventi vasárnap meggyújtanak egy gyertyát, ott lesz ismét a szalmalabirintus és a mesekastély. Utóbbiban a szervezők tervei szerint táncházakat, vetítéseket és fog­­lalkozásokat is tartanak majd, a szabadtéri helyszíneken pedig tűzzsonglőrök, zenés programok és fényfestés szórakoztatja a kilátogatókat.

A járványhelyzet alakulásának függvényében, óvintézkedésekkel, de - ha az előírások közben nem változnak - megrendezik november 19. és december 23. között az adventi vásárt Szombathelyen - jelentette be Nemény András, a vasi megyeszékhely polgármestere. A város főterén 40 kereskedelemmel és vendéglátással foglalkozó, többségében helyi vállalkozó kínálja majd termékeit, szombatonként pedig délután és este zenés kulturális programok is lesznek. a szervezők két kisebb színpadot állítanak, amelyeket kordonokkal vesznek körül, így biztosítva, hogy a nézők száma ne lépje túl a járványügyi előírásokban szereplő 500 főt.

A vidéki városok közül az egri volt a leglátogatottabb adventi programsorozat Magyarországon, a szervezők idén is arra törekednek, hogy az Eger Advent színvonalas kulturális élményekkel gazdagítsa a látogatókat. 2021. november 26.- 2021. december 24. rendezik meg az adventi programot, ahol hagyományos ajándéktárgyak és az újragondolt, modernebb formába öntött népművészeti tárgyak is helyet kapnak az ételek, italok és egyéb karácsonyi csemegék mellett.

Az adventi programok Vácon 2021. november 20 és 2022. január 10 között kerülnek megrendezésre. Közös gyertyagyújtás minden vasárnap 17.30-kor, karácsonyi pavilonok, adventi játszótér, Főtéri szilveszter és még sok program várja a kilátogatókat.

Cegléden ismét kigyúlnak az ünnepi fények, a főteret megtölti a karácsony illata, megnyitja kapuit az idei Ceglédi Advent. Könnyűzenei koncertekkel, adventi hangverseny-sorozattal, családi és gyermekprogramokkal, karácsonyi vásárral várják az érdeklődőket a Szabadság térre 2021.11.26. - 12.31. között.

A határon túl

A magyarok körében népszerű az osztrák főváros az advent időszakában, a Városháza előtti téren tartott vásár pompás látványosság. Nem csak a MÁV kínál akciós jegyeket a rendezvény ideje alatt, de számos utazási iroda ajánlata is elérhető: 6–9 ezer forintért lehet megjárni az utat autóbusszal, melyhez idegenvezetős városnézés is jár.

A stabil járványhelyzetre tekintettel idén várhatóan nem marad el a karácsonyi szezon Bécsben: a Chistkindlmarkt például már 2021. november 12-től várja mézeskalács-világába a látogatókat. Nem rendezik meg a Szilveszteri Ösvényt, ugyanakkor újra lehet majd korcsolyázni a Bécsi Városháza előtt januárban.

A Christkindlmarkton a 2G-szabály érvényes, vagyis csak oltottak és gyógyultak látogathatják (6-12 éves gyerekeknek elég a negatív teszt). A körülötte lévő karácsonyi világba (Weihnachtswelt) korlátozás nélkül be lehet menni, de az Óriáskereket és a Körhintát csak oltottak, gyógyultak és 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszt birtokosai használhatják. Kivétel ez alól a 6 éven aluli gyerekek. A 6-12 éveseknek negatív teszttel kell rendelkezniük. A többi karácsonyi vásárra is általánosságban az érvényes, hogy ahol fogyasztani lehet, ott a 2G-szabályt alkalmazzák. Mivel mindegyik vásárnak más-más az elrendezése, változó, miként oldják ezt meg.

Jelenleg Magyarországról oltottak, gyógyultak és 72 óránál nem régebbi negatív PCR és 48 óránál nem régebbi negatív antigén-teszt birtokosai utazhatnak be. Az igazolásoknak német vagy angol nyelvűeknek kell lenniük. Az oltást uniós oltási igazolvánnyal vagy appal lehet igazolni, a magyar védettségi igazolványt nem fogadják el. Azok, akik Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covishield vakcinák valamelyikével van oltva, és ezt bizonyítani tudja, az beléphet az országba.