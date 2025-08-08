Figyelemzavar, hiperaktivitás enyhítésének ígéretével dobták piacra a vitamint, csakhogy ez szabálytalan.
Tragédia Újpesten: halálos motorosbaleset történt reggel
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
A baleset a IV. kerületben a Árpád út és az István út kereszteződésében történt nem sokkal reggel hét óra után. A rendőrség a helyszínen vizsgálja a baleset körülményeit, forgalmi akadály nincs - közölte Csécsi Soma.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
Justin Timberlake bejelentette, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták, csatlakozva ezzel több más hírességhez, akik szintén ebben a kullancsok által terjesztett betegségben szenvednek.
A népszerű állami szülészetek forgalma folyamatosan csökken 2020 óta.
Egy brit ápoló különleges kérdéseivel vált népszerűvé a közösségi médiában, amelyekkel a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar jeleit próbálja azonosítani.
A változatos gyümölcsfogyasztás bizonyítottan csökkenti a daganatos betegségek, a magas vérnyomás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A laboratóriumi vizsgálatok során az egyik székletmintából calicivírust mutattak ki, amely a járvány kórokozójaként azonosítható.
BMI index kalkulátor nőknek, férfiaknak: ez a hiteles BMI kalkulátor megmondja, mennyi az ideális testsúly kor szerint, mennyi a testtömeg index, BMI index nők, gyerekek...
Egyre több magyar nyugdíjas kényszerül hitelt felvenni fogászati kezelésre: másként nem tuják kifizetni
Hiányzó foggal élni nem csupán esztétikai kompromisszum, hanem komoly egészségügyi és életminőségi kockázat is.
A Moderna ennek ellenére a vártnál jobb második negyedéves számokat közölt a napokban.
Ezek az alattomos fertőző betegségek terjednek most itthon: hiába hittük, hogy megszabadultunk tőlük?
Az idei évet pedig kétségkívül a Hepatitis A fertőzések határozták meg eddig, de még nem csengett le a szamárköhögés sem teljesen.
Mikrobiom-barát menü napi közel 28 ezerért? Megnéztük, mit kapsz ennyiért a Food Revolution és Schwab Richárd új étrendjében – és mit nem.
Új kutatás szerint az idősebb felnőttek esetében az élelmiszer-támogatási programokban való részvétel lassíthatja a kognitív hanyatlást.
Schmuck Andor július 14-én hunyt el, miután hónapokig küzdött súlyos betegséggel.
A légkondicionálók helytelen használata miatt egyre több szezonális légúti megbetegedést regisztrálnak a szakorvosok.
Kínai neurológusok felfedezték, hogy bizonyos agyi struktúrák összefüggésben állnak a pszichopata viselkedéssel, beleértve az agressziót és a szabályszegést.
Az NNGYK kéri a lakosságot, hogy a parlagfüves területeket jelezzék a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal parlagfű-bejelentő felületén.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.