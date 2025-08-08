Tragédia Újpesten: halálos motorosbaleset történt reggel

Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A baleset a IV. kerületben a Árpád út és az István út kereszteződésében történt nem sokkal reggel hét óra után. A rendőrség a helyszínen vizsgálja a baleset körülményeit, forgalmi akadály nincs - közölte Csécsi Soma.