Tombol a Black Friday őrület: vagyonokat szórhatnak el a magyarok egyetlen hónap alatt

Magyarországon immár 2014 óta tart a Black Friday őrület. Bár az eredeti, amerikai kezdeményezés továbbra is csak egynapos, és mindig a hálaadás utáni első péntekre esik, nálunk az utóbbi 2 évben már az egész november a Black Friday jegyében telik: a kereskedők fekete hetet, hónapot, hétvégét is tartanak és általánossá vált a többször is visszatérő (és akár egyenként is több napos) Black Friday akció. Ezzel az online kereskedelem tekintetében várhatóan idén is az év legerősebb hónapjává válik a november, az online forgalom pedig elérheti a 140 milliárd forintot – derül ki egy friss kutatásból

2020-ban a magyar e-kereskedelem legerősebb hónapja volt a november, az online forgalom – köszönhetően a Black Friday akciók melletti kijárási tilalomnak és nyitvatartási korlátozásoknak – meghaladta a 118 milliárd forintot, ami mintegy 48%-kal múlta felül a járvány előtti utolsó novembert. Az egész év pedig az európai viszonylatban is kiemelkedő, 45%-os bővülést ért el - derül ki az Árukereső.hu és a GKI Digital legfrissebb Online Kiskereskedelmi Index jelentéséből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Várakozásaik szerint, idén a korlátozottabb szélességű választék, és a hagyományos bolti vásárlás erősödése miatt az online rendelések száma valószínűleg érdemben nem emelkedik majd a tavalyi – rekord magas – bázishoz képest, a forgalom viszont az áremelkedések miatt akár 20%-ot is bővülhet a tavalyi évhez mérten, elérve ezzel a 140 milliárd forint feletti novemberi online költést. Az ünnepi szezon a kereskedelem egészét tekintve várhatóan erős lesz, és a tavalyi évvel ellentétben a hagyományos üzletek is nagyobb rohamra számíthatnak, persze csak ha a vírushelyzet, a kötelező maszkhasználat és a kapcsolódó korlátozások nem veszik el vagy nem korlátozzák a vásárlás lehetőségét. A vásárlóerő idén rendelkezésre áll, hiszen a még mindig tartó hitelmoratórium, a nyugdíjprémium, valamint a jövő februári SZJA visszatérítés miatt a lakosságnál több szabadon elkölthető jövedelem jelentkezik ebben a szezonban. Az online növekedés mértéke azon múlik majd, hogy a hagyományos és digitális csatornák melyikét preferálják inkább a vásárlók – értékelte az előttünk álló heteket Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Legtöbbször egész hétvégén át tartó Black Friday akciókkal találkozhatunk A Black Friday népszerűségét jelzi, hogy évről-évre egyre több kereskedő hirdeti meg az akciót. Az e-kereskedők körében végzett kutatás szerint idén az online áruházak 64%-a tart (vagy már tartott is) Black Friday-t és a többségük nem is bízza a véletlenre: a promócióhoz csatlakozók fele (50%) legalább egy egész hétvégén át akciózik a Black Friday jegyében, azaz péntek hajnaltól / reggeltől, egészen vasárnap estig lesznek érvényesek a kedvezményes árak;

a kereskedők további 25%-a egy hetes akcióval számol, azaz esetükben már inkább Black Friday hétről beszélhetünk, tematikus napokkal téve változatosabbá a promóciót;

az e-kereskedők 9%-a többször is akciózik külön-külön időpontokban;

13% pedig csupán egy Black Friday napot tervez 2021-ben. Érdekesség, hogy Magyarországon még ezen egynapos akciók se a november végi “eredeti” időpontban lesznek: a többség november 19-én (azaz ma) tartja a Black Friday-t A kutatás vizsgálta a promóciók keretében nyújtandó árkedvezmények mértékét is: a 2021-es Black Friday akciók során átlagosan 17%-os kedvezménnyel készülnek az online kereskedők. A kutatás rávilágított arra is, hogy a visszafogott kedvezményszint mögött elsősorban a globális áruhiány és az árdrágulás húzódik. Ez kihat az akciózott termékek körére és mennyiségére is. A legnagyobb kihívást pedig idén a szezont kiszolgálni tudó, megfelelő raktárkészlet biztosítása jelenti.

