Új milliárdosa lehet az országnak: ilyen eddig még csak egyszer történt a Hatoslottón

Közel fél éve nem volt telitalálat a Hatoslottó sorsolásán, amelyen már 2 milliárd forint feletti a főnyeremény összege. Aki vasárnapig jól tippeli meg a nyerőszámokat, az a játék történetének második legnagyobb összegű nyereményét viheti haza.

A kétmilliárd forintot is meghaladó főnyeremény a játékosokat is lázba hozta, hétről-hétre egyre többen ikszelnek, ráadásul több szelvénnyel is játszanak. A halmozódási időszak kezdetéhez viszonyítva mintegy 15 százalékkal nőtt a kitöltött mezők száma. A közel hat hónapos, telitalálat-mentes időszak alatt sem maradtak nyeremény nélkül a játékosok, hiszen 2021. májusa óta összesen 990 ember örülhetett öttalálatos, több mint 45 ezer ember négytalálatos és közel 800 ezer ember háromtalálatos szelvényéért járó nyereményének.

A rekordnak számító 2,9 milliárd forintos főnyereményt még 2008-ban vihette haza egy szerencsés nyertes, a Hatoslottó történetében azóta sem volt ilyen magas főnyeremény. Érdemes tehát ezen a héten is játszani, hiszen a lottózóban vagy a Szerencsejáték Zrt. honlapján, az Okoslottó nevű mobilalkalmazásával, de akár SMS-ben is egyszerűen, gyorsan, bárhol és bármikor feladható a lottószelvény.

