Így lehet számítógépes játékkal milliárdokat keresni: pofátlanul fiatalok robbantottak bankot

Október 19-én véget ért minden idők legnagyobb összdíjazású Dota 2 világbajnoksága. A győztes csapat több mint 5,6 milliárd forintot zsebelhetett be.

Október 19-én véget ért a Dota 2 világbajnokság, azaz a The International (TI). A e-sport világ egyik legnagyobb versenyének számító esemény összdíjazása 40 millió dollár, azaz átszámolva valamivel több mint 12 milliárd 443 millió forint volt. A teljes nyereményt a 18 résztvevő csapat között osztották szét úgy, hogy a győztes nem kevesebb, mint a nyereményalap 45,5 százalékát kapja.

A versenyt óriási meglepetésre egy kelet-európai csapat nyerte (a verseny történetében ilyen utoljára 2011-ben, azaz tíz éve történt). A Team Spiritben 3 orosz, és két ukrán játékos játszik, az átlagéletkoruk mindössze 21 (!) év volt. A meglepetéscsapat ezzel a teljesítménnyel minden idők legnagyobb pénzdíját tudhatja magáénak,

összességében 18,2 millió dollárt, azaz több mint 5,6 milliárd (!) forintot nyertek. Ez fejenként több mint 1,8 milliárd forintot jelent a csapat résztvevőinek.

A versenyen a második helyezett csapat a kínai PSG.LGD lett, igen, ez a csapat a foci világából is ismert Paris Saint-Germain által támogatott alakulat, akik egészen a döntőig magabiztosan meneteltek a világbajnoki cím felé, ott azonban elvéreztek. Összességében azért még így is sikerült 5,2 millió dollárt, azaz több mint 1,6 milliárd forintot összejátszaniuk.

Dota 2 The International nyereményalapja A Dota 2 világbajnokság nyereményalapjáról érdemes tudni, hogy azt gyakorlatilag a játékosok közössége „dobja össze” a csapatoknak (a Dota 2-vel rendszeresen kb. 7,6 millió ember játszik világszerte, a játék teljesen ingyenes (!)). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a játék forgalmazója a Valve (övék a Steam, a világ legnagyobb online játékplatformja) minden verseny előtt kiad egy úgynevezett Compendiumot. Ezt a játékon belül meg lehet vásárolni, és szinteket lehet benne lépni. Ahogy a játékosok ebben a Compendiumban egyre magasabb szintre jutnak, úgy kapnak ajándékokat a játékon belül. Ezek a legtöbbször úgynevezett skinek, amikkel például a játékon belül máshogy néznek ki a hősök stb. Fontos, hogy ezek a tárgyak nem jelentek plusz előnyt a viselőknek, pusztán esztétikai élményük van. A Compendiumban simán „csak” játékkal is lehet előrehaladni, de természetesen gyorsabb, ha fizet érte az ember. Ezeknek a befizetéseknek pedig egy része, egészen pontosan a 25 százaléka egyenesen megy a világbajnokság nyereményalapjába.

A harmadik csapat a Team Secret, a negyedik pedig az Invictus Gaming lett, előbbi egy európai, utóbbi egy kínai csapat. 3,6, illetve 2,4 millió dollárt kerestek a szereplésükkel, ez 1,1, milliárd, illetve 746 millió forintot jelent a csapatoknak. Összességében a 7-8. helyen végző csapat is még több mint 1 millió dollárt zsebelhetett be, míg a 17-18. helyen végzetteknek be kellett érniük 100 000 dollárral, ami forintban számolva valamivel több mint 31 milliót jelent.

A verseny szervezési nehézségeiről már írtunk korábban, eredetileg Svédországban zajlott volna az esemény, de Covid-problémák miatt végül Bukarestbe vitték a versenyt. Érdemes megemlíteni, hogy a játékok nem máshol, mint a bukaresit Nemzeti Arénában zajlottak. Igen, ahol a foci Európabajnokság is. Ez pedig olyan, mintha Magyarországon a Puskás Arénában játszanának egy számítógépes játékkal a világ legjobbjai.

(Címlapkép - Dota 2 hivatalos Facebook-oldala)