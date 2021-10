Itt a főnyereményt érő kombináció? Ezt a 6 számot húzták ki legtöbbször a Hatoslottón

Május óta senki nem vitte el a Hatoslottó főnyereményét, így pedig a vasárnap délutáni sorsoláson már majdnem 2 milliárd forint a tét. Ez a járék 33 éves történetének második legnagyobb nyereménye, ami bizony igencsak lázba hozza a magyar szerencsevadászokat. Nem maradt ki az őrületből a Pénzcentrum szerkesztősége sem: mi a statisztikák alapján szeretünk dönteni arról, milyen számokat ikszeljünk be, úgyhogy megnéztük, a 33 év alatt mely nyerőszámok fordultak elő a legtöbbször. Mutatjuk a tuti kombinációt, illetve azt is, melyik számok bukkantak fel a legkevesebbszer - hátha most szerencsét hoznak.

Hosszú hónapok óta almozódik a Hatoslottó főnyereménye: május óta nem volt telitalálatos szelvény, így pedig minden idők második legnagyobb főnyereményéért, 1,95 milliárd forintért izgulhatnak vasárnap délután a szerencsevadászok.

A mostani főnyeremény a 2019. 13. heti jackpotot taszítja le a második helyről, akkor valaki 1,68 milliárd forintot nyert. A rekordnyereményhez azért még el kellene telnie pár hétnek, hiszen 2008. 38. hetében 2,96 milliárd forintot ért a telitalálat a Hatoslottón. Ezt a játékot azért is szeretik sokan, mert lényegesen nagyobb az esély a főnyereményre, mint az Ötöslottón:

ugyanis a hatoslottó főnyereményére 1:8145060 az esélyed,

mialatt az Ötöslottón 1:4394000000 az esély a főnyereményre.

Egyébként a Skandináv lottón 1:3362260 a nyerési esély,

az Eurojackpoton pedig 1:95344200.

Látható tehát, hogy nem egyszerű megütni a főnyereményt egyik lottójátékon sem. Korábbi cikkünkben azt vizsgáltuk, milyen praktikákkal lehet megpróbálkozni akkor, ha az ember kitölt egy lottószelvényt:

érdemes nagy számokat is megjátszani, nem csak az ember életében fontos "naptár alapú számokat",

nem kell mindig szép minták szerint ikszelgetni,

érdemes lehet őrült, teljesen ad hoc számsorokkal játszani,

és a gép kitöltésben is simán megérheti megbízni.

Úgyhogy a stratégián érdemes elgondolkodnia minden magyar szerencsevadásznak, a Pénzcentrum viszont most ennél egy fokkal messzebbre ment: megnéztük, hogy 1988 óta mely számokat húzták ki a legtöbbször a Hatoslottón, illetve mely számok voltak azok, amiket a legkevesebb alkalommal mondtak be a tévében. Még mielőtt mutatnánk az eredményeket, érdemes leszögezni, hogy egy-egy sorsoláson mindegyik számnak ugyanakkora az esélye arra, hogy kihúzzák, szóval ez sem 100 százalékos stratégia, de jó támpont lehet a szelvény kitöltésekor.

Régen pótszám is volt A hatoslottót 1988 októberében vezették be Magyarországon, kísérleti jelleggel külföldi példák alapján. Ekkor egy pótszámot is sorsoltak, így létezett az 5+1 találatos nyeremény is, amikor a játékos a kihúzott számokból ötöt talált el és eltalálta a külön sorsolt pótszámot is.



A bonyolult szabályok miatt lehetséges volt, hogy az 5+1 találatot elért játékos nyereménye magasabb lett, mint azé, aki mind a hat számot eltalálta. Pótszámot utoljára 2007 júliusában sorsoltak, azóta a játék jelenlegi szabályai szerint, hat találattal vihető el a főnyeremény.

Ám hiába van matematikailag minden számnak ugyanakkora esélye arra, hogy kihúzzák, bizony vannak olyanok, amelyek gyakrabban fordultak elő. A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint egészen nagy különbség figyelhető meg a legtöbbször és a legkevesebbszer kihúzott szám között.

A Hatoslottó 33 éves története során a legtöbbször kihúzott számokat - merthogy holtverseny van az élen - 244 alkalommal emelték ki a gömbből, mialatt a legkevesebb alkalommal kisorsolt számok - itt is holtverseny van - mindösszesen 192 alkalommal bukkantak fel a sorsolásokon. Ez pedig 52 sorsolást, gyakorlatilag egy évnyi Hatoslottó-húzást jelent.

Nem is húzzuk tovább az időt: a leggyakrabban a Hatoslottón a 35-öst és a 40-est húzták ki az elmúlt 33 évben. Második helyen 242 sorsolással a 22-es áll, harmadik pedig a 32-es 241-gyel. Érdekesség, hogy a top10-ben csak két egyjegyű szám van, a kilencedik a 6-os 234 kihúzással, az utolsó pedig a 2-es, amit 233 alkalommal sorsoltak ki. A statisztikák alapján tehát a legtöbbet kihúzott 6 szám az Hatoslottó történetében a következő:

35; 40; 22; 32; 41; 43.

Igaz, ezzel a számsorral a közelmúltban senki nem robbantott bankot, de a statisztikák szerint gyakran értek el velük 3 találatot, sőt, 2016. 52. hetében egy négytalálatosra is elegendő volt, ha valaki ezeket ikszelte be, de 2008-ban, 2002-ben, 2001-ben és 1996-ban is kihúztak ezekből négyet egyszerre.

És akkor lássuk azt a hat számot, amelyek a legkevesebbszer bukkantak fel a Hatoslottón, hátha most előbújnak, és valakit milliárdossá tesznek:

31; 25; 19; 11; 5; 16.

Ezekkel idén már háromszor is lett volna háromtalálatos, ám nagyobb nyereményt nem lehetett velük elérni a játék történetében.

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA

