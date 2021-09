Tovább dúl a harc Pécsi Ildikó mesés örökségéért: több tízmillió forint a tét

Habár lezárult Pécsi Ildikó hagyatéki tárgyalása, a vagyonjogi viszály tovább gyűrűzik.

Pécsi Ildikó hagyatéki tárgyalása bár lezárult, továbbra is több tízmillió forint forog kockán– írja a Story magazin. A lap úgy tudja, hogy jelenleg az egykori házaspár tagjai között folytatódik a háború: Pártos Csilla nem támadta meg anyósa végrendeletét, viszont egy vagyonmegosztási per zajlik közte és volt férje, Szűcs Csaba között. Ez azért lehet érdekes a későbbiekben, mert Pártos Csilla teljes vagyonát fia, ifj. Szűcs Csaba örökli majd, volt férje azonba új családot alapított, sőt született egy új gyermeke is.

(Címlapkép - MTVA Fotó: Zih Zsolt)