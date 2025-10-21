2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyerekek játszanak a Dunville szökőkút melletti játszótéren a Dunville Parkban, Nyugat-Belfastban, Észak-Írországban.
Utazás

Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs

Pénzcentrum
2025. október 21. 16:07

Melyik országban fogadnak a legszívesebben? A Condé Nast Traveller 2025-ös Readers’ Choice Awards szavazásán az európai vendégszeretet került reflektorfénybe. A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek, de egy új belépő rögtön az élre ugrott. A rangsor nemcsak utazási inspirációt ad, hanem azt is megmutatja, hol válik a látogatóból pillanatok alatt vendég, sőt: családtag.

A barátságos országokból Európában nincs hiány – derül ki a Condé Nast Traveller 2025-ös olvasói szavazásából. A kontinens különböző pontjain élő közösségek sokszínűek, nyitottak, és örömmel osztják meg kultúrájukat az idelátogatókkal. Van, ahol a családi hagyományok dominálnak, máshol a szabad szellem, de egy közös bennük: vendégszeretetük maradandó élményt nyújt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangsorban idén is szerepelnek visszatérő kedvencek és meglepő új belépők. A mediterrán térség különösen erősen szerepel, de a lista élére egy balti ország került, amely most először szerepel a toplistán.

1. Észtország 98,46 pont

Első szereplése alkalmával rögtön az élre ugrott Észtország, amelyet az olvasók Európa legbarátságosabb országának választottak 2025-ben. A balti állam gyakran háttérbe szorul a népszerű európai úti célok mellett, pedig aki letér a kitaposott ösvényről, varázslatos óvárosokat, vadregényes erdőket (barnamedvékkel és hiúzokkal), valamint több mint 2000 szigettel tarkított partvidéket fedezhet fel. Digitális úttörőként is ismert: elsőként vezette be az online szavazást. Akár személyesen, akár virtuálisan találkozunk észtekkel, udvariasságuk és tiszteletteljes hozzáállásuk minden interakcióban érezhető.

 
2. Írország 96,84 pont

Írország második éve őrzi az ezüstérmet Európa legbarátságosabb országai között. A kis létszámú, de rendkívül élénk lakosság zenészekkel, írókkal és legendás „craic”-kel (ír jókedvvel) tölti meg a mindennapokat. Egy hagyományos ír pubban pillanatok alatt beszélgetésbe elegyedhetünk vidám idegenekkel – ezek a helyek jóval többek, mint egyszerű ivók. A Szent Patrik-napi fesztiválon pedig az egész ország zöldbe borul, hogy közösen ünnepelje szeretett hazáját.

3. Portugália 95,18 pont

Portugáliába sokféle okból érdemes ellátogatni: aranyszínű tengeri barlangok a déli parton, teraszos szőlőültetvények és középkori városkák az ország belsejében. De most a portugál emberek kerültek reflektorfénybe. A hagyományos piacokon az összetartó közösségek szívesen fogadják az új tagokat – akár egy krémes pastel de nata mellett, akár egy pohár édes portói borral. Az olvasók szerint a portugál vendégszeretet különösen kiemelkedő, nem véletlen, hogy Lisszabon is Európa legbarátságosabb városai közé került.

4. Izland  94,55 pont

Izland több szempontból is különleges: az egyetlen északi ország a listán, lakossága alig 400 ezer fő, és a helyiek visszafogott, privát életmódot követnek. Mégis, az izlandiak nyitottsága és kedvessége egyre több utazót ragad magával. A tavalyi hatodik helyről előreléptek, bizonyítva, hogy a „skandináv hűvösség” nem zárja ki a meleg fogadtatást. Az izlandi emberek nyitott gondolkodása és őszinte kedvessége az, ami igazán emlékezetessé teszi az ott töltött időt.

5. Törökország 94,12 pont

Törökország Európa és Ázsia határán fekszik, és ennek megfelelően kulturális sokszínűsége lenyűgöző. Isztambul történelmi fürdőházai, Antalya családbarát tengerpartjai és Kappadókia hőlégballonos égboltja mind-mind ikonikus úti célok. A vendéglátás itt valódi művészet: a hagyományos török tea – erős fekete főzet, tulipán alakú pohárban – a barátság szimbóluma, és naponta többször kínálják. A közös étkezés szintén fontos szokás, így egy meze mellett új barátokra lelni szinte garantált.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

6. Görögország  92,73 pont

A görög „philoxenia” szó szó szerint azt jelenti: „szeretet az idegenek iránt” – és ez nem csak nyelvi fordulat. Görögország 227 lakott szigetével és kiterjedt szárazföldi területeivel mindenhol meleg fogadtatás vár. A társasági élet mélyen gyökerezik a kultúrában: a naplementés „volta” sétákon egész családok gyűlnek össze, az utazók pedig szinte bárhol a vendégszerető görög családok ölelésében találják magukat – legyen szó szigetugrásról vagy athéni történelemről.

7. Olaszország 91,89 pont

Olaszországban mindenki megtalálja a kedvére való élményt: szőlőskertek, lagúnák, vulkáni szigetek – és mindenhol kedves, figyelmes emberek. Az „édes élet” (la dolce vita) nemcsak életstílus, hanem közösségi élmény: a pillanat megélése, a jó társaság és az egyszerű örömök értékelése. Az olasz vendégszeretet gyorsan átragad az utazókra is, akik szerint Olaszország Európa egyik legbarátságosabb országa.

8. Ausztria  91,67 pont

A 2024-es győztes Ausztria idén is előkelő helyen szerepel. A barokk építészet, a világhírű művészetek és a természeti csodák – mint a felhőkbe burkolózó tavak vagy a világ legnagyobb jégbarlangja – mind hozzájárulnak az élményhez, de az osztrák „Lebensgefühl”, az élet szépségének tudatos megélése, az, ami igazán különlegessé teszi az országot. A helyiek örömmel osztják meg ezt az érzést a látogatókkal is.

9. Spanyolország 91,43 pont

Bár az idei évben több antiturizmus tüntetés is zajlott, Spanyolország továbbra is az egyik legkedveltebb úti cél. A laza tengerparti hangulat, a színes fesztiválok és a világszínvonalú gasztronómia mellett a spanyol emberek közvetlensége és nyitottsága is hozzájárul a népszerűséghez. A szezonon kívüli utazás különösen ajánlott, ilyenkor a tömegek helyett a helyi élet bája kerül előtérbe.

10. Ciprus 91,30 pont

Ciprusra sokan az ókori romok és napfényes strandok miatt utaznak, de végül az emberek vendégszeretete marad meg leginkább az emlékeikben. A családközpontú kultúra miatt a látogatók gyakran úgy érzik, mintha rég nem látott rokonként fogadnák őket. A kávéházak, amelyek kiülnek a macskaköves utcákra, a társasági élet központjai, ahol a helyiek és turisták együtt élvezik az erős főzetek illatát és a közös időt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #ciprus #ausztria #törökország #toplista #felmérés #olaszország #görögország #spanyolország #kultúra #országok #rangsor #portugália #észtország #2025 #izland #írország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:34
16:15
16:07
15:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 20.
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
2025. október 20.
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
3 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 napja
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
4
2 napja
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
2 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongációs díj
Ha a hitelszerződés lejárati napja egy későbbi időpontra módosul, az ügyfél köteles prolongációs díjat fizetni a banknak, a módosításról szóló megállapodás aláírásával egyidejűleg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 16:44
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 16:15
Budapesten találkozhat Putyin és Zelenszkij? Trump lehet a békítő, ez egyre érdekesebb lesz
Agrárszektor  |  2025. október 21. 16:34
Gyakran veszel gyümölcslevelet? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned