Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 19:17

Kihúzták az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 40. héten már 1 milliárd 522 millió forintért izgulhatnak az ötöslottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 39. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

5; 14; 26; 31; 54.

Ezen a játékhéten (39.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege a következő sorsoláson 1 milliárd 522 millió forint lesz.

  • 4 Találatos (36 db) 1 255 245 Ft
  • 3 Találatos (2906 db) 17 030 Ft
  • 2 Találatos (69539 db) 2 690 Ft

Jokerszám: 735679

Ezen a játékhéten (39.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 122 millió forinttal lett gazdagabb. A következő héten (40.) 31 millió forint lesz a főnyeremény a Joker játékon.

(Címlapkép - Az Ötöslottó korábbi sorsolása)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
